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Ayının saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde ayı saldırısına uğrayan çoban, yanındaki köpeklerin müdahalesiyle kurtuldu. Başından ve bacağından yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı.

Ayının saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Maden köyünde meydana geldi. Hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan Ali Fethi Ünal, merada bulunduğu sırada aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.

AYI SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOBANI KÖPEKLER KURTARDI

Yanındaki köpeklerin müdahalesiyle ayıdan kurtulan Ünal, başından ve bacağından ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ünal, ambulanzla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas köpek ayı saldırısı
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