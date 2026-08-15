HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kilis’te orman yangınlarına karşı devriyeler artırıldı

Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman, anız ve örtü yangınlarına karşı tedbirlerini artıran Kilis İl Jandarma Komutanlığı, muhtemel yangınlara müdahale etkinliğini artırmak amacıyla tatbikat gerçekleştirdi.

Kilis’te orman yangınlarına karşı devriyeler artırıldı

Ormanlık alanlar başta olmak üzere mesire yerleri ve tarım arazilerinin yoğun bulunduğu bölgelerde devriye faaliyetlerini artıran jandarma ekipleri, Deliosman köyünde gerçekleştirilen tatbikatta yangına müdahale senaryosunu uyguladı.

Kilis’te orman yangınlarına karşı devriyeler artırıldı 1

KİLİS'TEKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLDİ

Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, sağlık ve itfaiye ekiplerinin katıldığı tatbikatta, ekiplerin koordinasyonu ve muhtemel orman yangınlarına hızlı müdahale kabiliyeti test edildi.

Kilis’te orman yangınlarına karşı devriyeler artırıldı 2

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ormanların korunmasının hem yasal bir zorunluluk hem de gelecek nesillere karşı önemli bir insani görev olduğu vurgulanarak, "Orman bekçi ile değil, sevgi ile korunur" mesajı verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandıOtomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Hatay'da yerleşim yerlerine giren yılanlar yakalandıHatay'da yerleşim yerlerine giren yılanlar yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Kilis orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Şoke eden konuşma: "Çıplak fotoğrafları var yayınlar mısın?"

Şoke eden konuşma: "Çıplak fotoğrafları var yayınlar mısın?"

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

Alman otomotiv devi Türkiye için harekete geçti

Alman otomotiv devi Türkiye için harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.