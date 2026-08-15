Kilis’te orman yangınlarına karşı devriyeler artırıldı

Ormanlık alanlar başta olmak üzere mesire yerleri ve tarım arazilerinin yoğun bulunduğu bölgelerde devriye faaliyetlerini artıran jandarma ekipleri, Deliosman köyünde gerçekleştirilen tatbikatta yangına müdahale senaryosunu uyguladı.

KİLİS'TEKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLDİ

Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, sağlık ve itfaiye ekiplerinin katıldığı tatbikatta, ekiplerin koordinasyonu ve muhtemel orman yangınlarına hızlı müdahale kabiliyeti test edildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ormanların korunmasının hem yasal bir zorunluluk hem de gelecek nesillere karşı önemli bir insani görev olduğu vurgulanarak, "Orman bekçi ile değil, sevgi ile korunur" mesajı verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır