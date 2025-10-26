HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aynı markete üçüncü defa silahlı saldırı düzenlendi! Saldırganlar o anları kaydetti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde aynı markete üçüncü defa silahlı saldırı düzenlendi. O anları da kaydeden şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı. O anlarda şüphelilerin marketin görüntüsünü çektiği ardından da tabanca ile ateş açarak araçla gittiği yer aldı.

Aynı markete üçüncü defa silahlı saldırı düzenlendi! Saldırganlar o anları kaydetti

Olay, 24 Ekim gecesi Göksun ilçesindeki bir marketin önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, marketin önüne gelen şüpheli veya şüpheliler tabanca ile ateş açtı. Saldırganların o anları görüntüye çektikleri ortaya çıktı.

Olayların ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Saldırıların kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz belirlenemezken, emniyet güçlerinin soruşturmayı çok yönlü sürdürdüğü öğrenildi.

Aynı markete üçüncü defa silahlı saldırı düzenlendi! Saldırganlar o anları kaydetti 1

DAHA ÖNCE DE SALDIRILAR OLMUŞTU

Öte yandan, aynı markete 23 Eylül ile 16 Ekim tarihlerinde iki saldırı düzenlenmişti. 23 Eylül'de meydana gelen olayda ses bombası olduğu ileri sürülen patlayıcı madde atılmış, o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Bu olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 şahsı tespit etmiş, 52 saatlik kamera kaydının incelenmesiyle kimlikleri belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Aynı markete üçüncü defa silahlı saldırı düzenlendi! Saldırganlar o anları kaydetti 2
16 Ekim'de meydana gelen ikinci saldırı da ise uzun namlulu silahla markete ateş açılmıştı. 16 Ekim'de olayla ilgili soruşturma sürerken 24 Ekim'de tekrar saldırı olması dikkat çekti.Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump: "48 saat içinde ne yapacaklarını göreceğiz"Trump: "48 saat içinde ne yapacaklarını göreceğiz"
"Savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildi" iddiası! DMM'den açıklama"Savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildi" iddiası! DMM'den açıklama

Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

Ali Koç futboldan ayrı kalamadı! Geri dönüyor: O kulübü satın alacak

Ali Koç futboldan ayrı kalamadı! Geri dönüyor: O kulübü satın alacak

TRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol apar topar hastaneye kaldırıldı

TRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol apar topar hastaneye kaldırıldı

Türkiye'nin kargo devi iflas etti!

Türkiye'nin kargo devi iflas etti!

Akaryakıt tarihi zam! Gece yarısı tabela değişti

Akaryakıt tarihi zam! Gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.