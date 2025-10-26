Aynı markete üçüncü defa silahlı saldırı düzenlendi! Saldırganlar o anları kaydetti

Olay, 24 Ekim gecesi Göksun ilçesindeki bir marketin önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, marketin önüne gelen şüpheli veya şüpheliler tabanca ile ateş açtı. Saldırganların o anları görüntüye çektikleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde aynı markete üçüncü defa silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganların o anları görüntüye çektikleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/qLgDrQJgvk — Mynet (@mynet) October 25, 2025

Olayların ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Saldırıların kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz belirlenemezken, emniyet güçlerinin soruşturmayı çok yönlü sürdürdüğü öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE SALDIRILAR OLMUŞTU

Öte yandan, aynı markete 23 Eylül ile 16 Ekim tarihlerinde iki saldırı düzenlenmişti. 23 Eylül'de meydana gelen olayda ses bombası olduğu ileri sürülen patlayıcı madde atılmış, o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Bu olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 şahsı tespit etmiş, 52 saatlik kamera kaydının incelenmesiyle kimlikleri belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.



16 Ekim'de meydana gelen ikinci saldırı da ise uzun namlulu silahla markete ateş açılmıştı. 16 Ekim'de olayla ilgili soruşturma sürerken 24 Ekim'de tekrar saldırı olması dikkat çekti.Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır