Aynı yere iki kez yıldırım düşer mi?

Çakın ya da şimşek, elektrik yüklü olan bir bulutun diğer bulut ile arasında yaşanan elektrik boşalması olarak tanımlanmaktadır. Gerçekleşmeden önce tahmin edilmesi bilim insanlarına göre imkansız denilebilecek kadar zordur. Ancak belli hava koşullarında yaşanmaktadır. Çoğu zaman yıldırım ile birlikte anılsa da ikisi farklı hava olaylarıdır.

Şimşek, elektrik yüklü bulutla başka bir bulut arasında yaşanan elektrik boşalmasıyken, yıldırım; bulut ve yeryüzü arasındaki elektrik boşalmasıdır. İkisi de temel olarak bir elektrik boşalmasıdır ancak farklı şekillerde meydana gelirler.

Şimşek nedir?

Çakın ya da şimşek bir bulut kümesi fazla miktarlarda artı ya da eksi elektrik yükü ile yüklendiği zaman oluşur ve gözle görülür bir elektrik boşalması durumudur. Elektrik yükünün hava direncini kırabilecek kadar çok olması zorunludur. Hem şimşek hem de yıldırım yalnızca kümülonimbüs bulutlarında gözlemlenebilmektedir. Bu bulutlar kümülüs bulutlarının dikey biçimde gelişmesi ve büyümesi ile meydan gelen konventif bir fırtına bulutlarıdır.

Kümülonimbüs bulutları dışındaki bulutlarda yalnızca enerji akımı sayesinde görülebilen şimşek olayı, kar fırtınalarında, kum fırtınalarında ve volkanlardan çıkan yoz ve gaz bulutlarında da görülebilir. Bir gök gürültülü fırtına sırasında şimşekler bulutların arasında bulut ile hava arasında ve bulut ile yer arasında meydana gelebilmektedir.

Yıldırım nedir?

Bulut ile yer arasında meydana gelen yıldırım olayı bir şimşek türüdür ve en tehlikelisi olarak değerlendirilir. Birçok çakım yeryüzüne eksi yük dağıtır ancak bir kısmı ise yeryüzüne artı yük taşıyabilir. Tüm bu artı özellikteki çakınlar sık olarak bir orajın yani gök gürültülü fırtınanın dağılma aşamasında meydana gelir. Artı özellikteki çakmalar anı zamanda kış ayları boyunca düşebilen toplam yıldırımların yüksek bir yüzdesini de oluşturmaktadır.

Yıldırım çarpması, bulut ve yer arasında meydana gelen bir şimşeğin canlılara isabet etmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu yıldırım çarpması olayı elektrik yükü sebebi ile ölümcül sonuçlara neden olabilmektedir. Çok tehlikeli bir olay olan yıldırım çarpması istatiksel olarak en çok şu durumda meydana gelen bir doğa olayıdır:

  • Açık arazide yürürken ya da çalışırken
  • Akyık ya da bot ile gezintideyken
  • Ağır iş makineleri ile tarla işleri yaparken
  • Telefonla konuşurken
  • Elektrikli cihazları kullanırken ya da onları tamir ederken

Aynı yere iki kez yıldırım düşer mi?

Yıldırım çarpması bir doğa olayıdır ancak kişiler yıldırım çarpmasına maruz kaldığı zaman ölümcül sonuçlara neden olabilir. Elektrik boşalması bir insanı etkiler ve o kişiye insan ya da herhangi bir canlıya isabet ederse canlının yaşamına son verebilir.

Herhangi bir yıldırım çarpmasına engel olabilecek bazı önlemler bulunmaktadır. Bunlar binalara monte edilebilen metal kondüktörler ya da paratonerlerdir. Bu sayede yıldırım olabilecek en düşük hasar ile yeryüzüne iner.

Bir inanışa göre yıldırım bir kez bir yere düştüyse aynı yere tekrar düşmesi mümkün olmayan bir durumdur. Bir deyim olarak da başına kötü bir şey gelen kişinin aynı şeyi tekrar yaşamayacağını ifade eden bir tür teselli ifadesidir. Ancak gerçekte ve bilimsel olarak aynı yere iki kez yıldırım düşmez sağlaması doğru değildir. Bilim insanları çok kısa süre içinde aynı yere birden fazla kez yıldırım düşebileceğini ifade etmektedir.

Aynı yere iki kez yıldırım düşmemesi bir teselli ifadesi olarak halk arasında yaygın kullanılsa ve böyle bir şehir efsanesi bulunsa da bilimsel olarak bir gerçekliği bulunmamaktadır. Bilim insanları bu yanlış bilgiyi çürütmüş ve yıldırımın aynı yere iki kez hata daha fazla sayıda ve kısa süre içinde düşebileceğini açıklamışlardır.

