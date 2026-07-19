Ayrılık meselesi iki aileyi karşı karşıya getirdi: 2 yaralı, 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yahyakaptan Mahallesi’ndeki otogar girişinde, evli olan çocuklarının ayrılık süreci nedeniyle aralarında uzun süredir husumet bulunan iki aile görüşmek için bir araya geldi. Taraflar arasındaki konuşmanın tartışmaya, ardından kavgaya dönüşmesi üzerine İ.S., tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği İ.S.’nin eniştesi G.S. ile amcası H.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağına iki kurşun isabet eden G.S. ile sol bacağından sıyrık alan H.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan H.S. taburcu edilirken, ameliyata alınan G.S.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, iki aileden kavgaya karıştığı tespit edilen 10 kişiyi düzenlenen operasyonlarla gözaltına aldı.

Şüphelilerin adresleri, kullandıkları araçlar ve olay yerinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek ile mermiler ele geçirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır