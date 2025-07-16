Ayşe Tokyaz'ın cesedi valizin içinde bulunmuştu; yumruklanarak katledilmiş! Katilin ifadesi ortaya çıktı... Dikkat çeken 500 bin lira detayı

Hatay Reyhanlı’dan üniversite eğitimi için geldiği İstanbul'da vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın ölümü infial yarattı.

Ayşe Tokyaz, sosyal medyadan tanıştığı eski polis memuru C.K.'nın (38) evlilik teklifini yaş farkını gerekçe göstererek kabul etmedi. Ayşe'nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz'ın iddialarına göre C.K, Ayşe ve ailesini evlilik için ikna etmeye çalıştı. C.K., son kez görüşmek için Ayşe Tokyaz'ı İstanbul Küçükçekmece'deki evine çağırdı.



(Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki son görüntüsü)



CESEDİ YOL KENARINDA VALİZİN İÇİNDE BULUNDU

İddialara göre eve giden Ayşe Tokyaz, C.K. tarafından alıkonuldu. Yaşanan gelişmelerin ardından 13 Temmuz Pazar günü Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz kırsalında Ayşe’nin kıyafetleri çıkarılmış cesedi bir valiz içinde yol kenarında bulundu.

VALİZİ EVDEN ÇIKARDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucu Ayşe’nin evde öldürülüp valize konduğu ve C.K. ile başka bir kişinin valizi evden çıkardığı belirlendi. Yapılan PTS (Plaka Tespit Sistemi) incelemelerinden cesedin C.K. tarafından araçla getirilip yol kenarına atıldığı belirlendi. C.K. aracın yanına gelen arkadaşının ihbarıyla yakalanıp gözaltına alındı. Katil zanlısı eski polis memuru C.K. ve ona yardım eden 6 kişi gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ: "EVLENMEK İSTİYORDUM, KABUL ETMEYİNCE ÖLDÜRDÜM"

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz ve Ferit Zengin'in haberine göre Gayrettepe’deki Cinayet Büro Amirliği’nde sorguya alınan C.K.'nın, "Evlenmek istiyordum, kabul etmeyince kavga çıktı ve öldürdüm" diye ifade verdiği belirtildi.

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BAŞINA ALDIĞI SERİ YUMRUK DARBELERİ NEDENİYLE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Alınan bilgilere göre, Ayşe Tokyaz’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’nda incelemeye alındı. Ayşe Tokyaz’ın başına alınan darbeler sonrası geçirdiği travma nedeniyle hayatını kaybetti ve vücudunda kesik ve parçalanma izlerine rastlanmadı. Yapılacak 3’lü (kimyasal, biyolojik ve toksin) tahlillerle 2 hafta sonra kati ölüm nedeni rapora dökülecek olan genç kızın başına aldığı seri yumruk darbeleri sonrasında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Ayşe’nin üzerinde bulunan bazı ziynet eşyalarının da kayıp olduğu değerlendiriliyor.

VAHŞETLE İLGİLİ YENİ İDDİA: TAKSİCİYE 500 BİN LİRA TEKLİF ETMİŞ!

Öte yandan korkunç olayla ilgili yeni iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor. Tugay Saday'ın haberine göre de katil zanlısı C.K., cesetten kurtulmak için bir taksiciye 500 bin lira teklif etti.