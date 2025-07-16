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Ayşe Tokyaz'ın cinayetinde yeni detay! Katil zanlısının kardeşi polislikten ihraç edildi

İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan korkunç olayda, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cesedi bir valiz içinde Eyüpsultan’da yol kenarında bulunmuştu. Bu cinayetle ilişkilendirilen şüpheli eski polis memuru Cemil Koç ve altı kişi daha gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Genç kızı öldürdüğü iddia edilen Cemil Koç'un kardeşinin de polislikten ihraç edildiği tespit edildi. İşte detaylar...

Ayşe Tokyaz'ın cinayetinde yeni detay! Katil zanlısının kardeşi polislikten ihraç edildi

Türkiye'nin konuştuğu yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili Ayşe Tokyaz yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Aralarında eski polis memuru Cemil Koç'un da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Olayın şüphelisi eski polis memuru Cemil Koç'un emniyette ifade vermeyerek 'susma' hakkını kullandığı öğrenildi.

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KAN DONDURAN CİNAYETE İLİŞKİN YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI!

Diğer şüpheliler ise taşıdıkları bavulda ceset olduğunu bilmediklerini iddia etti. Genç kızın cesedinin bulunduğu valizin araca konulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Türkiye'nin gündemine oturan kan donduran cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Ayşe Tokyaz ın cinayetinde yeni detay! Katil zanlısının kardeşi polislikten ihraç edildi 1

KARDEŞİ DE FETÖ NEDENİYLE GÖREVDEN İHRAÇ EDİLMİŞ!

Şüpheli Cemil Koç'un ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024 yılında polislik mesleğinden ihraç edildiği, hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, daha önce meslekten ihraç edilen Cemil Koç'un kardeşinin de geçmişte yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında polislik görevinden alındığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö Küçükçekmece soruşturma
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