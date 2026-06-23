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Aysel Yıldırım cinayetinde 4 şüpheli tutuklandı

Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan ve yürütülen soruşturma kapsamında cinayete kurban gittiği belirlenen 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Aysel Yıldırım cinayetinde 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, olayın bir numaralı şüphelisi olduğu değerlendirilen A.A.'nın da aralarında bulunduğu 2'si kadın 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aysel Yıldırım cinayetinde 4 şüpheli tutuklandı 1

5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ardından Malatya Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden bir kişiye ise adli kontrol uygulandı.

Aysel Yıldırım cinayetinde 4 şüpheli tutuklandı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gözaltı Malatya
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