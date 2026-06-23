Aysel Yıldırım cinayetinde 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, olayın bir numaralı şüphelisi olduğu değerlendirilen A.A.'nın da aralarında bulunduğu 2'si kadın 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ardından Malatya Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden bir kişiye ise adli kontrol uygulandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır