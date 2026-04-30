Ayvalık açıklarında yelkenli tekneye uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında bir yelkenli tekneye düzenlenen operasyonda 158 kilo 664 gram skunk/esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Ayvalık açıklarında yelkenli tekneye uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen projeli çalışmada, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi açıklarında bir yelkenlide uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi.

Ayvalık açıklarında yelkenli tekneye uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama 1

TEKNEYE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 5 TUTUKLAMA

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla söz konusu tekneye operasyon düzenlendi. Teknedeki aramada 158 kilo 664 gram skunk/esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları İzmir Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Ayvalık açıklarında yelkenli tekneye uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama 2

Ayvalık açıklarında yelkenli tekneye uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama 3

30 Nisan 2026
30 Nisan 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir uyuşturucu operasyonu
