Ayvalık’ta 23 göçmen sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 8'i çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık’ta 23 göçmen sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’na bağlı ekipler göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık’ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 8’i çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvalık’a bağlı Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi’ne gönderildi.
Kaynak: İHA

Balıkesir
