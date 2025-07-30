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Az kalsın linç ediliyordu... Yol ortasında öldüresiye dövdüler

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, yol ortasında bir grup tarafından öldüresiye dövüldü. Öfkeli grubun elinden şahsı vatandaşlar kurtardı.

Az kalsın linç ediliyordu... Yol ortasında öldüresiye dövdüler

Olay, Kuşadası İkiçemelik Mahallesi Aydın Bulvarı üzerinde yaşandı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup ile bir şahsı saldırdı.

ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ, HAREKETSİZ KALDI

Sebebinin küfür ve hakaret olduğu iddia edilen olayda, yumruk ve sopalarla öldüresiye dövülen şahıs, bir motosikletin üzerine yığılarak hareketsiz kaldı.

Buna rağmen şahsı yumruk ve sopalarla darbeden grubu çevredeki vatandaşlar engel olmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

Feci olayın görüntüleri amatör kameralara bu şekilde yansırken, adeta linç edilen şahsın akıbeti konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Az kalsın linç ediliyordu... Yol ortasında öldüresiye dövdüler 1

(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası darp
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