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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ağdere'de Nevruz ateşini yaktı

18.03.2025 21:36
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ağdere ilinin Hesenriz köyünde Nevruz ateşini yaktı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ağdere'de Nevruz ateşini yaktı

İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte bir zamanlar Ermenistan işgali altında bulunan Ağdere ilini ziyaret etti.

Ağdere'nin Hesenriz köyünde buraya geri dönen vatandaşlarla bir arayan gelen Aliyev, yurttaşlarının Nevruz bayramını kutladı.

Hesenriz'in tarihi Azerbaycan köyü olduğunu bildiren Aliyev, işgal döneminde buranın adının değiştirildiğini ve buraya Ermenilerin yerleştirildiğini söyledi.

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Aliyev, köyün ismini geri vererek tarihi adaleti sağladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bizi bu kadim topraklarımızdan sürdüler, soykırım yaptılar, Azerbaycan halkına dayanılmaz acılar yaşattılar. Biz haklı olan taraftık, işgal sırasında hakkın sesini yükseltebildik ve buranın bizim tarihi ve yasal toprağımız olduğunu tüm dünyaya ispat edebildik."

Köy sakinleriyle bir süre sohbet eden Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte buradaki Nevruz ateşini yaktı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Azerbaycan
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