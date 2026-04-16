Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mektubu

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş’taki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda birçok kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir taziye mektubu gönderdiği aktarıldı.

ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A SALDIRIYLA İLGİLİ TAZİYE MESAJI

Mektubunda, Kahramanmaraş’taki okula düzenlenen silahlı saldırıda çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirten Aliyev, "Bu korkunç olaydan büyük bir öfke duyuyor, çocuklara yönelik gerçekleştirilen bu vahşi saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu zor günlerde acınızı paylaşıyor, size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyor, sabır diliyor ve yaralıların en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

