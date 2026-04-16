Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mektubu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş’taki okul saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziyelerini iletti. Aliyev, "Bu korkunç olaydan büyük bir öfke duyuyor, çocuklara yönelik gerçekleştirilen bu vahşi saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş’taki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda birçok kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir taziye mektubu gönderdiği aktarıldı.

ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A SALDIRIYLA İLGİLİ TAZİYE MESAJI

Mektubunda, Kahramanmaraş’taki okula düzenlenen silahlı saldırıda çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirten Aliyev, "Bu korkunç olaydan büyük bir öfke duyuyor, çocuklara yönelik gerçekleştirilen bu vahşi saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu zor günlerde acınızı paylaşıyor, size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyor, sabır diliyor ve yaralıların en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

16 Nisan 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asansör boşluğuna düşen sıva ustası hayatını kaybettiAsansör boşluğuna düşen sıva ustası hayatını kaybetti
Malatya’da hava ambulansı 19 yaşındaki hasta için havalandıMalatya’da hava ambulansı 19 yaşındaki hasta için havalandı

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev taziye
En Çok Okunan Haberler
WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

Bilgisayarında 'saldırı planı' bulundu

Bilgisayarında 'saldırı planı' bulundu

Tüm dünya bu maçı konuştu! Arda Güler tarihe geçti, maç sonu sinir krizi geçirip atıldı: Perez soyunma odasına indi

Tüm dünya bu maçı konuştu! Arda Güler tarihe geçti, maç sonu sinir krizi geçirip atıldı: Perez soyunma odasına indi

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Sadece onlara yaptırım yok!

Sadece onlara yaptırım yok!

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

