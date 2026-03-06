HABER

Azerbaycan seferberlik ilan etti! 'Tam muharebe' hazırlığı: "Pişman olacaklar"

Orta Doğu'daki yangın çemberi kardeş ülke Azerbaycan'ı da içerisine dahil etmek üzere. İran'ın Nahçıvan'a yönelik İHA saldırılarının ardından Azerbaycan, bir numaralı seferberlik durumuna geçti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'saldırının faillerinin pişman olacağını' ifade etti.

Doğukan Akbayır

Azerbaycan basınından Adalet.az'nin haberine göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri seferberlik haline getirildi. Cumhurbaşkanı Aliyev, Güvenlik Konseyi toplantısında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni bir numaralı seferberlik durumuna geçirdi.

Azerbaycan seferberlik ilan etti! Tam muharebe hazırlığı: "Pişman olacaklar" 1

TAM MUHAREBE HAZIRLIĞI

Silahlı birimlerin her türlü operasyonu icra etmeye hazır bulunması gerektiğini belirten Aliyev silahlı kuvvetlerin tam muharebe hazırlığına getirilmesi, yedek askeri personelin göreve çağrılması, askeri birliklerin savaş mevzilerine ya da belirlenen arazilere sevk edilmesi talimatını verdi.

Azerbaycan seferberlik ilan etti! Tam muharebe hazırlığı: "Pişman olacaklar" 2

'TERÖRİST SALDIRI' OLARAK NİTELENDİRİLMİŞTİ

Bu emrin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İran topçu birliklerinin konvoylar halinde İran sınırına konuşlandığı görüntülendi. İran yapımı İHA'ların Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni vurmasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olayı bir "terörist saldırı" olarak nitelendirmişti.

Azerbaycan seferberlik ilan etti! Tam muharebe hazırlığı: "Pişman olacaklar" 3

"PİŞMAN OLACAKLAR"

Aliyev, daha sonra İran'ı kast ederek "Bu şerefsizler, bize karşı bu terör eylemini gerçekleştirenler pişman olacaklar" diye eklemişti.

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan İran aliyev nahçıvan
