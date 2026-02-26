HABER

Azerbaycan, Yunanistan, Sırbistan... Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriği

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü vesilesiyle Azerbaycan, Sırbistan, Özbekistan, Bosna Hersek ve Yunanistan liderleri telefonla arayarak Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği bildirildi. Liderler görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

BÖLGE LİDERLERİNDEN ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ TELEFONU

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Liderler görüşmelerde Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanımız da liderlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmelerde Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha ileri taşınması noktasındaki kararlılıklarını belirttiler."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

