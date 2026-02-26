Azerbaycan, Yunanistan, Sırbistan... Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriği

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği bildirildi. Liderler görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

BÖLGE LİDERLERİNDEN ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ TELEFONU

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Liderler görüşmelerde Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanımız da liderlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmelerde Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha ileri taşınması noktasındaki kararlılıklarını belirttiler."

