Baba ile kızın deniz keyfi faciayla sonlandı

Edinilen bilgilere göre, Bolaman Mahallesi Pideciler mevkiinde Recep Ayvazoğlu(69), denizde boğulma tehlikesi geçiren kızı Ceren Ayvazoğlu’nu kurtarmak isterken kendisi de suya kapıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, denizden çıkarılan baba ve kızına ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Recep Ayvazoğlu, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceren Ayvazoğlu’nun ise sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)