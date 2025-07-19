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Baba ile kızın deniz keyfi faciayla sonlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi’nde denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isterken kendisi de suya kapılan baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Baba ile kızın deniz keyfi faciayla sonlandı

Edinilen bilgilere göre, Bolaman Mahallesi Pideciler mevkiinde Recep Ayvazoğlu(69), denizde boğulma tehlikesi geçiren kızı Ceren Ayvazoğlu’nu kurtarmak isterken kendisi de suya kapıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, denizden çıkarılan baba ve kızına ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Recep Ayvazoğlu, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba ile kızın deniz keyfi faciayla sonlandı 1

Ceren Ayvazoğlu’nun ise sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Ordu
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