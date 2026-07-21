Baba-kız 12 saat arayla hayata veda etti

Alınan bilgiye göre, 50 yaşındaki Suna Karaman aşırı kilo nedeniyle, 77 yaşındaki babası Mehmet Karaman da yaşlılığa bağlı olarak hastanede gördükleri tedavi sırasında hayat mücadelesini kaybetti. Baba ve kızın 12 saat arayla gelen vefat haberi, yakınlarını ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Baba ile kızı düzenlenen cenaze töreninin ardından Tarsus Sucular Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi. Aynı aileden baba ile kızın hayatını kaybetmesi, ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Aile yakınları taziyeleri kabul ederken, sevenleri de Karaman ailesine başsağlığı dileklerini iletti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır