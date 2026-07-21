Bakan Uraloğlu 15 Temmuz gecesini anlattı! "Abdest alıp çocuklarla vedalaştım"

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını aktaran Uraloğlu, "O geceyi ‘Aziz Milletimizin Zaferi’ olarak tanımlıyorum. 40 yıllık sızma ve hazırlığın bir gecede bozguna uğratıldığı, devlet ile milletin omuz omuza vererek en parlak işbirliğini sergilediği, demokrasinin tanka, tüfeğe, helikoptere ve F-16’lara karşı zafer kazandığı tarihi bir destan olarak görüyorum." dedi.

ABDEST ALIP ÇOCUKLARIYLA VEDALAŞTI

15 Temmuz gecesi yaşananların sıradan hareketlilik olmadığını kısa sürede anladığını belirten Bakan Uraloğlu, o dönem İzmir Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptığını hatırlattı.

Uraloğlu, İzmir Valiliğine gitmeden önce ailesiyle vedalaştığını anlattı.

TRABZON'DAKİ AKRABALARI MEYDANDA TOPLANDI

Ardından Trabzon'daki yakınlarını aradığını belirten Uraloğlu, telefonuna ulaşılamayabileceğini söyleyerek yaşanan kalkışmaya ilişkin değerlendirmesini paylaştığını ifade etti. Uraloğlu, “Trabzon’u aradım telefonuma ulaşılamayabileceğinin bilgisini verdim ve bir kalkışma olduğu noktasında kanaatimi ilettim Trabzon’daki akrabalarım da bu bilgiyi alınca birbiriyle haberleşerek Trabzon Meydanı’nda toplanma kararı almışlar. ‘Madem abimiz gidiyor, demek ki biz de sahada olmalıyız’ diye düşünmüşler ve gerekli hazırlıkları yaparak meydana gitmişler. Ben sokağa çıktığımda vatandaşların bir kısmı da çıkmaya başlamıştı.” ifadelerini kullandı.

Kısa süre sonra İzmir Valiliğinden gelen çağrıyla valiliğe geçtiğini ve gece boyunca yürütülen kriz koordinasyonunda görev aldığını anlattı.

29 İŞ MAKİNESİYLE KRİTİK TEDBİR

Valilikte yapılan ilk değerlendirmelerde bazı askeri birliklerin hareket kabiliyetinin sınırlandırılması amacıyla iş makinelerine ihtiyaç duyulduğunu belirten Uraloğlu, hazırlıkları bu talimat verilmeden önce başlattıklarını ifade etti.

Uraloğlu, "Valiliğe vardığımda Vali Bey, 'Biz de seni bekliyorduk' dedi. Acil iş makinelerine ihtiyaç olduğunu, bazı askeri birliklerin önüne iş makineleri çekerek çıkışları engellememiz gerektiğini söylediler. Ben de zaten daha onlar söylemeden koordinatör olarak Bölge Müdür Yardımcısı arkadaşıma talimatı vermiştim. Yakın bölgelerdeki asfalt makinesinden kamyonuna, yükleyicisine kadar tüm iş makinelerini kısa sürede topladık. Fazla geçmeden 29 tane iş makinesini askeri birliklerin önlerine yerleştirdik. Elbette bu bir psikolojik önlemdi ama kritik bir adımdı." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ BURADAYSA BİZ DE BURADA OLACAĞIZ"

O gece koordinasyonun sağlandığı Valilik binasının hedef alınabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldığını ifade eden Uraloğlu, buna rağmen kimsenin görev yerini terk etmediğini söyledi. Uraloğlu, "Vatandaş buradaysa biz de burada olacağız. Hani öleceksek adam gibi öleceğiz, dedik ve olduğumuz yerde kalmaya devam ettik." şeklinde konuştu.

-Balıkçılar da 15 Temmuz Gecesi Göreve Hazırdı

O gece deniz tarafından Valilik binası ile vatandaşların hedef alınabileceğine ilişkin istihbari bilgiler de aldıklarını belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bunun üzerine bütün balıkçı barınaklarıyla irtibata geçtik ve denizdeki balıkçılarımızdan hareketlilik olup olmadığını sorduk. Balıkçılar Federasyonu Başkanı, Rizeli hemşehrimiz Mehmet Reis’ten de bu konuda destek istedik. Kendileri bizi hızlıca bilgilendirdi. Eğer böyle bir tehdit gerçekleşirse, bütün teknelerin denize açılarak güçlü bir psikolojik caydırıcılık oluşturması konusunda mutabık kaldık. Ama sonra Mehmet Reis’e döndüm ve dedim ki: ‘Reis, bir savaş gemisine veya fırkateyne karşı ne yapabilirsin ki? Bütün takaları denize çıkarsan ne değişir?’ Gülümseyerek cevap verdi: ‘Müdürüm, biz ağlarımızı denize salarız, pervanelerine dolanırız. Onları yola devam edemez hâle getiririz.’ Gerçekten çok basit bir düşünceydi ama aynı zamanda yüreği ortaya koyan, ‘Ben ne yapabilirim?’ diye soran ve elinden geleni ortaya koymaya hazır olan bir düşünceydi.”

"İMAN VARSA İMKAN VARDIR"

15 Temmuz gecesinde milletin ortaya koyduğu direnişin en önemli unsurunun inanç olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, o gecenin teknolojinin değil, millet iradesinin ve inancın kazandığı bir mücadele olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, "Bence o gecenin en önemli özelliği 'İman varsa imkân vardır' gerçeğinin en somut tezahürü olmasıdır. Silahsız, tanksız, topsuz, uçaksız, helikoptersiz… Sadece imanı, bayrağı, vatan sevgisi ve 'Bu vatan bizim' diye haykıran bir yürekle donanmış bir millet, hain darbe teşebbüsünü durdurmuştur. Bu, sadece bir darbe karşıtı direnişi değil; inancın teknolojiyi, azmin kudreti, ruhun maddeyi yendiği bir destandır. O gece yazılan destan, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da yazılan destanların 21. yüzyıldaki devamıdır. Tankın önüne yatan, kurşunların önüne siper olan aziz milletimiz tarih yazmıştır." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI KIRILMA ANI OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete yaptığı çağrının darbe girişiminin seyrini değiştirdiğini belirten Uraloğlu, çağrının ardından meydanların dolduğunu ve darbecilerin planlarının boşa çıktığını ifade etti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tabii bu süreçte gece boyunca yaşananların seyrini değiştiren en önemli unsur Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrıydı. Bu çağrı, insanlara net bir şekilde saf belirleme imkânı sunan ve adeta bir dönüm noktası olan çok kıymetli bir çağrıydı. Çağrının ardından Konak Meydanı’ndaki kalabalık daha da arttı, heyecanımız yükseldi ve kendimize olan güvenimiz güçlendi. Süreci bundan sonra çok daha kararlı ve heyecanlı bir şekilde yürütmeye gayret ettik.”

"BU DESTANI AKTARMAK GELECEK NESİLLERE BIRAKACAĞIMIZ EN KIYMETLİ MİRASTIR"

Uraloğlu, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi değil, milli iradenin ve demokrasinin zaferi olduğunu belirterek bu ruhun gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti. Uraloğlu, “Bu destanı nesilden nesile aktarmak, vatan borcumuz, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır.” dedi.