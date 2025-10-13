Baba- oğulun yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri yakalandı: 2 tutuklu

Olay, dün Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana geldi. Z.Y. ve oğlu K.Y., evlerinin bahçelerinde bulundukları sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Z.Y. ve oğlu K.Y. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmalarına yönelik araştırma başlattı. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin C.K., M.Y. ve C.T. (38) olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 2 tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden C.K. ve M.Y., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konulurken, C.T., ise adli kontrol tedbiri uygulanarak, salıverildi.

Silahlı saldırı sonucu yaralanan baba-oğulun ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır