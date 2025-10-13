HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Baba- oğulun yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri yakalandı: 2 tutuklu

Kayseri'de, Z.Y. ile oğlu K.Y.'ya silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden C.K. (21) ve M.Y. (20), tutuklandı. Silahlı saldırı sonucu yaralanan baba-oğulun ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Baba- oğulun yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri yakalandı: 2 tutuklu

Olay, dün Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana geldi. Z.Y. ve oğlu K.Y., evlerinin bahçelerinde bulundukları sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Z.Y. ve oğlu K.Y. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Baba- oğulun yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri yakalandı: 2 tutuklu 1

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmalarına yönelik araştırma başlattı. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin C.K., M.Y. ve C.T. (38) olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 2 tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden C.K. ve M.Y., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konulurken, C.T., ise adli kontrol tedbiri uygulanarak, salıverildi.

Silahlı saldırı sonucu yaralanan baba-oğulun ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump, İsrail ve Mısır'a gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrıldıTrump, İsrail ve Mısır'a gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecekCumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Anahtar Kelimeler:
Kayseri silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.