Baba, tartıştığı oğlunu silahla vurarak katletti

Kan donduran Kastamonu'da yaşandı! Taşköprü ilçesinde yaşayan bir baba ile oğul nedeni bilinmeyen bir olayla ilgili tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen kavgada baba, silahlı oğluna ateş açtı. Hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir şahıs, tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Taşköprü ilçesi Kuyluş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. ile oğlu Önder Ç. (42) arasında evde bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile H.Ç., evde bulunan silahla oğlu Önder Ç'ye ateş etti. Olayda ağır yaralanan Önder Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Önder Ç. hayatını kaybetti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri, Kuyluş köyünde güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu. Baba H.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

