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Baba ve oğlu göçük altında kaldı: 2 yaralı

Adıyaman’da baba ve oğlu kuyu çalışmaları esnasında toprak altında kalarak yaralandı.

Baba ve oğlu göçük altında kaldı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez İmamağa Mahallesi eski mezarlık yakınlarında kuyu çalışması yapan Y.A. ile oğlu olduğu öğrenilen F.A., göçmeden dolayı toprak altında kaldı. Toprak altında kalan baba ve oğlu için olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda baba ve oğlu toprak altından çıkarıldı. Yaralı olarak çıkarılan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başladı.

Baba ve oğlu göçük altında kaldı: 2 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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