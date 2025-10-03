HABER

Babacan, Davutoğlu, Erbakan, DEM Parti, MHP, İYİ Parti, BBP... İşte Meclis'teki olay olan fotoğrafın hikayesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’nin yeni yasama yılı açılışı kapsamında Meclis Mermerli Salon’da diğer partilerin genel başkanlarıyla verdiği fotoğraf kareleri geniş yankı uyandırdı. Siyasette yeni dönemin işareti olarak değerlendirilen kare için "İç cepheyi güçlendirmek önemli. Erdoğan’ın her partiyle görüşme ve konuşma yaklaşımı, Türkiye’nin iç bütünlüğünü pekiştirme stratejisinin bir parçasıdır." yorumu dikkat çekti.

Babacan, Davutoğlu, Erbakan, DEM Parti, MHP, İYİ Parti, BBP... İşte Meclis'teki olay olan fotoğrafın hikayesi
Devrim Karadağ

TBMM’nin yeni yasama yılı açılışı sırasında kaydedilen fotoğraf kareleri siyasetin gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diğer parti liderleriyle bir araya gelirken, muhalefetteki isimlerin Erdoğan ile verdiği kareler kulisleri hareketlendirdi.

Babacan, Davutoğlu, Erbakan, DEM Parti, MHP, İYİ Parti, BBP... İşte Meclis teki olay olan fotoğrafın hikayesi 1

Yeni dönemin şifresi olarak değerlendiren karenin hikâyesi ise şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş resepsiyonun yapıldığı tören salonundan ayrılarak Mermerli Salon’a geçiyor. Erdoğan ve Kurtulmuş’a MHP lideri Devlet Bahçeli de eşlik ediyor. Daha sonra DEM heyeti ve diğer siyasi parti liderleri tek tek Mermerli Salon’a davet ediliyor. Davet edilen isimler salona girdikten sonra hep birlikte çaylar içiliyor, sohbetler ediliyor. Sonrasında millî iradenin birlik ve beraberliğini yansıtan ve tarihe geçen o kare ortaya çıkıyor.

Babacan, Davutoğlu, Erbakan, DEM Parti, MHP, İYİ Parti, BBP... İşte Meclis teki olay olan fotoğrafın hikayesi 2

“GÜZEL GÖRÜNTÜ, DEVAMI GELİR”

Siyasette yeni dönemin işareti olarak değerlendiren fotoğrafı Türkiye Gazetesi'ne yorumlayan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis açılışında farklı siyasi liderlerle aynı karede yer almasını “Çok güzel ve fevkalade önemli bir görüntü” olarak tanımladı.

Babacan, Davutoğlu, Erbakan, DEM Parti, MHP, İYİ Parti, BBP... İşte Meclis teki olay olan fotoğrafın hikayesi 3

"KEŞKE CHP DE ORADA OLSAYDI"

Avşar “Keşke CHP de orada olsaydı, Cumhurbaşkanı’mız onlarla da aynı görüntüyü verirdi. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde bu kare, onun vücut bulmuş hâliydi. Bu görüntüyü sadece anayasa bağlamında düşünmemek lazım; dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği zorlukları da dikkate alarak yorumlamak gerekir. Önümüzdeki dönemde bu görüntünün devamı gelir. Cumhurbaşkanı’mızın tarzını biliyorsunuz genel olarak her zaman elini uzatır. O el tutulduğu zaman orada devam eder” diye konuştu.

Babacan, Davutoğlu, Erbakan, DEM Parti, MHP, İYİ Parti, BBP... İşte Meclis teki olay olan fotoğrafın hikayesi 4

"İÇ CEPHEYİ GÜÇLENDİRMEK ÖNEMLİ"

Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz da Erdoğan’ın Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile yıllar sonra yan yana görüntü vermesinin, AK Parti’nin son dönem politikalarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

Yılmaz “AK Parti bir kitle partisi ve dışarıdan gelenlere karşı açık bir siyaset izliyor. AK Parti’nin yenilenme ve bütün topluma hitap etme anlayışının kaçınılmaz sonucu da bu açıklıktır. Son dönemde farklı partilerden gelen milletvekili ve belediye başkanlarının çeşitliliği de bunu gösteriyor. Davutoğlu ve Babacan gibi geçmişte AK Parti’de önemli görevler üstlenmiş isimlerin bu çerçevenin dışında olması düşünülemez. Ayrıca uluslararası kriz ortamında iç cepheyi güçlendirmek önemli. Erdoğan’ın her partiyle görüşme ve konuşma yaklaşımı, Türkiye’nin iç bütünlüğünü pekiştirme stratejisinin bir parçasıdır. Bu kare de o stratejinin doğal yansımasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

