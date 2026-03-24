Babasını boğarak katletti, cesediyle aynı evde kaldı!

Kan donduran haberin adresi bu kez Konya oldu! Eşiyle boşanma aşamasında olan Mehmet Akif Tosun yanına taşındığı babasını boğarak katletti. Cani geceyi de babasının cesediyle aynı evde kalarak geçirdi. Daha sonra kız kardeşini arayan cani babasını öldürdüğünü itiraf etti.

Konya'da boşanma aşamasında olan 2 çocuk babası Mehmet Akif Tosun (33), birlikte yaşadığı babası Tahsin Tosun'u (59) boğarak öldürdü. Gece babasının cesedi ile aynı evde kalıp ardından kaçan Tosun, Eskişehir yakınlarında yakalandı.

BABASINI BOĞARAK KATLETTİ

Olay, pazar günü Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Denizciler Sokak’taki 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi ile boşanma aşamasında olan Mehmet Akif Tosun, bir süre önce babasının yanına taşındı. Bu nedenle taraflar arasında önceki gün tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Mehmet Akif Tosun, babası Tahsin Tosun’u boğarak öldürdü.

GECE CESETLE AYNI EVDE KALDI

Gece babasının cesediyle aynı evde kalan Tosun, daha sonra Konya'dan ayrılarak kız kardeşini telefonla arayıp babasını öldürdüğünü, cesedinin de evde olduğunu söyledi. Polisle birlikte eve giren yakınları, Tahsin Tosun'un cansız bedeniyle karşılaştı. Tosun'un cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Tosun'u, Eskişehir yakınlarında, kara yolunda yakaladı. Daha önce de çeşitli suçlardan poliste kaydı olduğu belirtilen Tahsin Tosun, ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya baba
