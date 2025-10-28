HABER

Babasının kaza kurşununa hedef olan oğul toprağa verildi

Erzurum’dan Kars’a ördek avlamak için gelen baba, kazara ördek yerine kendi oğlunu vurmuştu. Vefat eden M.A.K.’nın cenazesi bu gün gözyaşları içinde kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum’un Oltu ilçesinden Kars’ın Selim ilçesine ördek avlamak için gelen bir grup, ördek avlamak için avlanmaya başladı. Av sırasında M.K. (53), elindeki tüfeğin ateş alması sonucu oğlu M.A.K.’yı (16) kazara vurdu. Göğsünden ağır yaralanan M.A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

BABA GÖZALTINA ALINDI, TALİHSIZ ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ

Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından baba M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmış ve olayda kullanılan tüfeğe de el konulmuştu. Babasının kaz kurşununa hedef olan M.A.K. için bu gün bir cenaze töreni yapıldı ve dualarla Artvin'in Kemal Paşa ilçesinde toprağa verildi.

(İHA)

28 Ekim 2025
28 Ekim 2025

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Erzurum cenaze silah
