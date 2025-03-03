Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı sosyal medyayı inletti: İzmir'deki aile dramı için harekete geçildi

İzmir, B.A. adlı genç kızın anlattığı aile dramını konuşuyor. Genç kız babasının madde bağımlılığı nedeniyle halüsinasyonlar gördüğünü, sihir yapabildiğine inandığını ve dahasını anlattı. Ailecek şiddete maruz kaldıklarını da söyleyen genç kız yardım istedi. Başsavcılıktan son gelişmelerle ilgili açıklama geldi.

"BABAM MELEKLERLE KONUŞABİLDİĞİNİ, SİHİR YAPABİLDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

B.A. adlı kız çocuğu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, babasının madde bağımlısı olduğunu, kendilerine şiddet uyguladığını ve can güvenliklerinin olmadığını ileri sürerken şu ifadeleri kullandı:

"Babamın gördüğü halüsinasyonlar gün geçtikçe artıyor ve daha da tehlikeli oluyor. Meleklerle konuşabildiğini, büyücü olduğundan ve sihir yapabildiğinden bahsediyor. Madde bağımlısı olduğunu asla kabul etmiyor. Kimsenin canı yanmadan bu olayın çözüme kavuşmasını istiyorum artık. Biz daha önce evsiz de kaldık, annem babam tarafından şiddet de gördü. Hepimiz psikolojik olarak çökmüş durumdayız."

BAŞSAVCILIK DEVREYE GİRDİ

Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında B.A. ile annesi ve kardeşlerinin ifadelerine başvuruldu, koruyucu ve önleyici tedbirler uygulandı. Şüpheli E.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

BABA GÖZALTINA, AİLE KORUMA ALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir gencimizin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımında ve yayınladığı videoda, babasının madde bağımlısı olduğuna, bu nedenle ailesinin büyük sorunlar yaşadığına dair beyanda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine; paylaşımda yer alan iddialar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda öncelikle söz konusu paylaşımı yapan gencimiz ve ailesi tespit edilmiş ve ayrı ayrı beyanları alınmıştır. Şüpheli tarafından darp edildiklerini, can güvenliklerinin olmadığını beyan etmeleri üzerine suç mağduru kadın ve çocukların korunmasına yönelik gerekli önleyici ve koruyucu tedbirler, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle alınmıştır. Şüpheli E. A. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri ivedilikle ve titizlikle yürütülmektedir."

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır