HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bafra'da sera yatırımları artıyor

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde(OTB) faaliyet gösteren ve yapımı süren seralarda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bafra'da sera yatırımları artıyor

Vali Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, Kızılırmak'ın bereketiyle öne çıkan Bafra Ovası'nda tarımsal üretime katkı sağlayan Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'ni ziyaret etti. Vali Tavlı, ziyaret kapsamında bir tarım firmasına ait 24 bin metrekarelik alanda kesme gül üretimi yapılan serayı gezdi ve üretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Ardından başka bir firmanın 160 bin metrekarelik alanda meyve yetiştiriciliği yapacağı seranın inşaat sahasında incelemelerde bulunan Tavlı, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Ziyarette, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nin bölgesel tarımsal kalkınmaya, üretime ve istihdama sağlayacağı katkılar değerlendirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da AFAD koordineli deprem tatbikatıSamsun’da AFAD koordineli deprem tatbikatı
Danimarka'da 1874'ten bu yana en sıcak gün yaşandıDanimarka'da 1874'ten bu yana en sıcak gün yaşandı

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”

İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Menüyü kurye ifşa etti! Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği sipariş olay oldu

Menüyü kurye ifşa etti! Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği sipariş olay oldu

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.