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Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında metamfetamin, hassas terazi ve 43 bin 150 lira ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde polis ekiplerinin peş peşe düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin 150 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi’nde yürüttükleri çalışmalar kapsamında ilk olarak Mert Y. (31) isimli şüpheliyi takibe aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada iki parça halinde toplam 2,59 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, O.E. (29) ile G.Y. (40) isimli şahısların üzerlerinde yaptıkları aramalarda da iki parça halinde toplam 2,31 gram metamfetamin ele geçirdi.

Soruşturmayı derinleştiren narkotik ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda Onur B. (35) isimli şüphelinin ikameti ve iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 3,36 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet payp ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin 150 lira ele geçirildi.

Operasyonda Onur B. ile Mert Y. gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve suç unsurlarına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi’ne sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Bafra uyuşturucu operasyonu narkotik
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