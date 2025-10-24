HABER

Bafra’da lastiği patlayan sürücüye polis ekiplerinden yardım

Samsun’un Bafra ilçesinde lastiği patlayan yaşlı sürücüye devriye görevindeki polis ekipleri yardım etti.Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Kolay Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Kolay Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken aracının lastiği patlayan 70 yaşındaki sürücü, yağmur altında ne yapacağını bilemedi. Bu sırada devriye görevinde bulunan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumu fark ederek sürücünün yardımına koştu.
Sağanak yağışa rağmen aracın lastiğini değiştiren polis ekipleri, sürücünün güvenli şekilde yoluna devam etmesini sağladı. Yardımları için teşekkür eden yaşlı sürücü, "Siz olmasaydınız ben bu lastiği değiştiremezdim" diyerek ekiplere minnettarlığını dile getirdi.

Kaynak: İHA

