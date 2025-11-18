Bafra’da otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

Kaza, Bafra-Kolay yolu 17. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kolay istikametine seyir halinde olan Sedat Arslan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün virajı alamaması üzerine yolun sağ tarafında bulunan kanala uçtu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 metre aşağıya düşen araçtaki sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır