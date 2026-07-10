Bağ evindeki yangına müdahale eden ev sahibi hayatını kaybetti

Bilecik’te bir bağ evinin bahçesinde çıkan yangın sırasında alevlere müdahale eden ve baygın halde bulunan ev sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, Bilecik merkez Osmangazi Mahallesi 4 Değirmen mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Alaattin Akyol’a (70) ait bağ evinin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk olarak ev sahibi Alaattin Akyol müdahale ederken, çıkan siyah dumanlar kent merkezinden de görüldü.

Yangına daha sonra Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri de müdahale ederken Alaattin Akyol evin bahçesinde baygın halde bulundu. Akyol olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alaattin Akyol burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA