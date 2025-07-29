Bağcılar'da film gibi olay: Çalınan 100 bin TL'lik telefonunu sinyalinden buldu, camları kırıp dükkana girdi!

İstanbul Bağcılar'da yaşanan olay pes dedirtti. Bir şahısın, değeri 100 bin TL olan telefonu çalındı. Şahıs, kaybolan cihazına ait sinyalin bir telefoncu dükkanından geldiğini fark etti. Telefonuna ulaşmak isteyen şahıs dükkanın camlarını kırarak içeri girdi ve dükkandaki telefonuna ulaştı.

BAĞCILAR'DA FİLM GİBİ OLAY!

Çalınan 100 bin TL'lik telefonunun sinyalini takip eden vatandaş bir telefon dükkanının konumuna ulaştı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın telefona ulaşmak için dükkanın camlarını kırdığı görüldü.

Daha sonra kırdığı camdan içeri giren vatandaş tezgahın arkasına geçerek telefonuna ulaştı. Telefonu eline alan vatandaşın ilk cümlesi ise arkadaşına, "Şarj aleti bul!" oldu.