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Bağcılar'da kan donduran vahşet! Evli ve çocuklu saplantılının korkunç işkencesi: Anne duydukları karşısında fenalık geçirdi...

İstanbul Bağcılar'da 19 yaşındaki Deniz Karakaya'nın vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kız, kendisinden yaşça büyük, evli ve bir çocuk babası olduğu belirtilen bir erkek tarafından kaçırıldıktan sonra işkenceyle öldürüldüğü iddia edildi. Vücudunda ısıtılmış bıçak izleri bulunan Karakaya'nın cansız bedeni, gelen kötü kokular sonrası girilen evde bulundu.

Bağcılar'da kan donduran vahşet! Evli ve çocuklu saplantılının korkunç işkencesi: Anne duydukları karşısında fenalık geçirdi...
Çiğdem Sevinç

Ekol TV'den Gizem Gündoğdu'nun özel haberine göre; İstanbul Bağcılar'da gelen kötü koku üzerine vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri eve girildiğinde 19 yaşındaki Deniz Karakaya'nın cansız bedeni bulundu. Ailesi tarafından aranan Karakaya'nın vücudundaki izler dikkat çekti. Karakaya'nın öldürülmeden önce işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı.

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EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI ŞÜPHELİ TARAFINDAN KAÇIRILDI

Deniz Karakaya son paylaşımında "Bir gün ölürsem, yüreğimdeki acılarla, gerçekleşmeyen hayallerimle, kimsesizliğimle gömün beni" sözlerini paylaştı. Anne ve babası ayrı olan Karakaya, iddiaya göre; halası ile birlikte yaşadığı evden ilişkisi olduğu ve bir türlü ayrılamadığı 40 yaşında, evli ve bir çocuk babası adam tarafından kaçırıldı.

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"DENİZ BENİM HELALİMDİR"

2 Mayıs'ta Deniz Karakaya'nın kaldığı eve gelen şüpheli "Deniz benim helalimdir" diyerek bağırmaya başladı. Bağırışları duyan Karakaya, konuşmak için aşağıya gitti; bir daha da dönmedi. Bağcılar'daki bir evden kötü kokular gelince ekipler hemen eve gitti ve kayıp Deniz Karakaya'nın cansız bedeni bulundu.

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VÜCUDUNDA İŞKENCE İZLERİ VARDI

Deniz Karakaya'nın kuzeni Hakan Karakaya, genç kadının vücudunda ısıtılmış bıçak yaraları olduğunu söylerken, cenazeyi duyan anne morgda fenalık geçirdi.

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ŞÜPHELİ 3 HAFTADIR ARANIYOR

Onu öldürdüğü öne sürülen evli ve bir çocuk babası şüpheli kayıplara karıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Bağcılar bıçak
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