HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bağdat Caddesi’nde yılbaşı ışık süslemeleri alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Kadıköy’de Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir aydınlatma direğinden yılbaşı sokak süslemeleri için çekildiği öne sürülen elektrik kablosunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, yoğun yaya trafiğinin olduğu caddede muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Bağdat Caddesi’nde yılbaşı ışık süslemeleri alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Olay, Bağdat Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Kadıköy Belediyesi tarafından yılbaşı için yapılan cadde süslemelerinde yol üzerindeki aydınlatma lambasından sokak süsü lambalarına kaçak elektrik bağlantısı yapıldı. Yağışın da etkisiyle kaçak elektriğin bağlandığı öne sürülen süslemelerde kısa devre yaşanması sonucu yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşlar alevlere ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ve vatandaşların desteğiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. İstanbul’un en yoğun ve prestijli caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi’nde kalabalık saatlerde yaşanabilecek muhtemel bir faciadan dönüldü.

Öte yandan olay, geçen yıl İzmir’in Konak ilçesinde yağmur sırasında yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği acı olayı akıllara getirdi.

Bağdat Caddesi’nde yılbaşı ışık süslemeleri alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü 1

Bağdat Caddesi’nde yılbaşı ışık süslemeleri alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü 2

Bağdat Caddesi’nde yılbaşı ışık süslemeleri alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü 3

Bağdat Caddesi’nde yılbaşı ışık süslemeleri alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayburt’ta gübre denetimleri yapıldıBayburt’ta gübre denetimleri yapıldı
Gölcük’te tarihi geçmiş ürünler imha edildiGölcük’te tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

'Cuma günü görürsünüz! Kabul edecek' İddialı asgari ücret çıkışı

'Cuma günü görürsünüz! Kabul edecek' İddialı asgari ücret çıkışı

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.