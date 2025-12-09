Bağdat Caddesi’nde yılbaşı ışık süslemeleri alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Olay, Bağdat Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Kadıköy Belediyesi tarafından yılbaşı için yapılan cadde süslemelerinde yol üzerindeki aydınlatma lambasından sokak süsü lambalarına kaçak elektrik bağlantısı yapıldı. Yağışın da etkisiyle kaçak elektriğin bağlandığı öne sürülen süslemelerde kısa devre yaşanması sonucu yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşlar alevlere ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ve vatandaşların desteğiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. İstanbul’un en yoğun ve prestijli caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi’nde kalabalık saatlerde yaşanabilecek muhtemel bir faciadan dönüldü.

Öte yandan olay, geçen yıl İzmir’in Konak ilçesinde yağmur sırasında yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği acı olayı akıllara getirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır