Şüpheli ölümde 'doktor ihmali' iddiası: Bağırsaktan sızıp tüm organlarını çürütmüş!

Yaşananlarla ilgili konuşan Yunus Çınar'ın eşi Kübra Çınar, eşinin ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek, "Yaklaşık 45 gün önce eşimi kaybettim. Eşim burada özel bir hastanede mide fıtığı ameliyatı oldu. Ameliyat sonrasında çıkmayı beklerken doktor C.Ç. tarafından sürekli oyalanarak bekletildik. Doktor beşinci gün eşimin durumunun kötü olduğunu ve tekrar ameliyata alınması gerektiğini söyledi, biz de kabul ettik. Tekrar ameliyata alındıktan sonra bizden habersiz entübe edilerek yoğun bakıma yatırıldı. Yoğun bakım sonrası biz sevk istedik fakat gerekli olmadığını belirtti.

Biz gidişatın iyi olmadığını düşünerek İstanbul'da biz özel hastaneye sevk ettirdik. Burada yapılan tetkiklerde 12 parmak bağırsağının delik olduğunu söylediler. Doktor, bunu bizden gizlemiş. İstanbul'da özel hastanede sayısız ameliyata girdi. Çünkü bu bağırsaktan sızan asitler eşimin tüm organlarını çürütmüş. Doktor C.Ç., Antalya'da özel bir hastanede tekrar işe başlamış. Başka insanların canı yanmasın. Sağlık Bakanlığı'nın bu dosyaya soruşturma izni vermesini istiyoruz. Bize verilen evraklarda sayısız değişiklikler yapılmış.

Doktor C.Ç., teşhiste önce sadece reflü hastalığı yazmıştı. Biz diğer hastaneye sevk olduktan sonra e-Nabız'a girerek abimin akut böbrek yetmezliği, albumin anormalliği, sıvı elektrolit uyuşmazlığı şeklinde 3 hastalık daha eklenmiş. Biz bu doktorun gereken cezayı almasını, başka canların yanmamasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyu araştırmasını istiyoruz. Biz kendi araştırmalarımızda Çerkezköy'deki bir diğer özel hastanede de bir hastanın ölümüne sebep olduğunu öğrendik" dedi.

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN SORUŞTURMA İZNİ TALEP EDİYORUZ"

Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Kübra Çınar, "Suç duyurusunda bulunduk. Sağlık Bakanlığı'na şikayetlerimizi yaptık. Dediğim gibi bunun bir süreç olduğunu söylediler ve Sağlık Bakanlığı'ndan onay gelmesini bekliyorlar. Biz de sesimizi duyurmak istedik" diye konuştu.

"BAŞKA CANLAR YANMASIN"

Anne Nezahat Çınar ise, "Doktorların ikisi de bu durumu biliyordu. Üstünü kapattılar, söylemediler. Çocuğumu yoğun bakıma attılar. Götürtmediler bizi başka hastaneye çünkü bu durumu biliyorlardı. ‘Çocuğun savaşmıyor' diyorlardı. Bağırsakların delindiğini söylediler yeni doktorda. Bu C.Ç.'nin bilgisi vardı. 'Bilmiyorum' diyordu bize ama gencecik yaşta oğlumun canına kıydılar. Bunların bu meslekten ekmek yememesi lazım. T.S. ve C.Ç., durumu kapatmaya çalıştılar. Burda çok hatası varmış. Burda başka hastanede de hatası olmuş.

"HAYATININ BAHARINDAYDI"

Gittiği hastanelerde insanları öldürüyorlar. Benim çocuğum hayatının baharındaydı, 2 çocuğu vardı, eşi var idi. Başka insanların canı yanmasın. İşi var idi, gücü var idi. Kaç tane ameliyat geçirdi çocuğum, bir tane ameliyatta hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'ndan rica ediyorum. Bunlar yargılansın. 1986 doğumluydu. Daha 39 yaşında melek gibi bir çocuktu. Bu doktorların can yakmamasını istiyorum. Ben acı çekiyorum, başkaları çekmesin. Şimdi Antalya'ya gitmiş. Orada biz özel hastanede görev vermişler. Kaç tane can yakmış? Araştırın" dedi.

Kaynak: İHA