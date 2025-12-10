HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

OpenAI'dan dikkat çeken atama! Slack CEO'su Denise Dresser, Gelirlerden Sorumlu Üst Yönetici oldu

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan dikkat çeken bir atama kararı geldi. Şirket, Slack CEO'su Denise Dresser'ı gelirlerden sorumlu üst düzey yönetici (baş gelir sorumlusu) olarak atadı.

OpenAI'dan dikkat çeken atama! Slack CEO'su Denise Dresser, Gelirlerden Sorumlu Üst Yönetici oldu
Enes Çırtlık

Reuters'ın haberine göre Denise Dresser, kurumsal satışlar ve müşteri başarısı da dahil olmak üzere OpenAI'nin küresel gelir stratejisinin başında olacak.

ENTEGRASYON SÜRECİNE LİDERLİK ETMİŞTİ

Dresser, Slack'te, 2021'de gerçekleşen 27,7 milyar dolarlık satın almanın ardından mesajlaşma platformunun Salesforce ile entegrasyon sürecine liderlik etti. Bundan önce Dresser, küresel satış operasyonlarını yönettiği Salesforce'ta 10 yılı aşkın süre çalıştı.

Bu atama, şirketlerin yapay zekâyı giderek daha fazla deneysel projelerle sınırlamak yerine temel iş süreçlerine entegre ettiği bir dönemde gerçekleşti. OpenAI, araçlarının çalışanların zaman kazanmasına ve daha önce ulaşılamaz olarak görülen görevleri yerine getirmesine yardımcı olduğunu belirtti.

OpenAI dan dikkat çeken atama! Slack CEO su Denise Dresser, Gelirlerden Sorumlu Üst Yönetici oldu 1

The Information, Eylül ayında yayımladığı bir haberde, OpenAI'nin 2025'in ilk yarısında yaklaşık 4,3 milyar dolar gelir elde ettiğini ve bunun 2024'te elde ettiği gelire göre yaklaşık %16 daha yüksek olduğunu bildirdi.

Microsoft tarafından desteklenen OpenAI, yapay zekâ modellerinin iş dünyasında kullanımında hızlı bir büyüme yaşadı. Şirket, aralarında Walmart, Morgan Stanley ve Target'ın da bulunduğu bir milyondan fazla kuruluşun, teknolojisini hem iç operasyonlarda hem de müşteriye dönük uygulamalarda kullandığını açıkladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'de film gibi soygun! 1 milyon doları çalan zanlılar yakalandıMersin'de film gibi soygun! 1 milyon doları çalan zanlılar yakalandı
Hastanelerde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandıHastanelerde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Slack OpenAI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.