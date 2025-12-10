OpenAI'dan dikkat çeken atama! Slack CEO'su Denise Dresser, Gelirlerden Sorumlu Üst Yönetici oldu

Reuters'ın haberine göre Denise Dresser, kurumsal satışlar ve müşteri başarısı da dahil olmak üzere OpenAI'nin küresel gelir stratejisinin başında olacak.

ENTEGRASYON SÜRECİNE LİDERLİK ETMİŞTİ

Dresser, Slack'te, 2021'de gerçekleşen 27,7 milyar dolarlık satın almanın ardından mesajlaşma platformunun Salesforce ile entegrasyon sürecine liderlik etti. Bundan önce Dresser, küresel satış operasyonlarını yönettiği Salesforce'ta 10 yılı aşkın süre çalıştı.

Bu atama, şirketlerin yapay zekâyı giderek daha fazla deneysel projelerle sınırlamak yerine temel iş süreçlerine entegre ettiği bir dönemde gerçekleşti. OpenAI, araçlarının çalışanların zaman kazanmasına ve daha önce ulaşılamaz olarak görülen görevleri yerine getirmesine yardımcı olduğunu belirtti.

The Information, Eylül ayında yayımladığı bir haberde, OpenAI'nin 2025'in ilk yarısında yaklaşık 4,3 milyar dolar gelir elde ettiğini ve bunun 2024'te elde ettiği gelire göre yaklaşık %16 daha yüksek olduğunu bildirdi.

Microsoft tarafından desteklenen OpenAI, yapay zekâ modellerinin iş dünyasında kullanımında hızlı bir büyüme yaşadı. Şirket, aralarında Walmart, Morgan Stanley ve Target'ın da bulunduğu bir milyondan fazla kuruluşun, teknolojisini hem iç operasyonlarda hem de müşteriye dönük uygulamalarda kullandığını açıkladı.