Bağırsak enfeksiyonu neden olur? Bağırsak enfeksiyonu nasıl geçer?

Bağırsak enfeksiyonu hastalığı midede ya da bağırsaklarda birçok sayıda bakteri, parazit ve virüsün etki ettiği gastrointestinal sistemde yaşanan iltihaplanmadır. Bu hastalığa neden olan mikrobiyolojik ajanlar genel olarak su ya da besin yolu ile bulaşabilirler. Tıbbi adı ile gastroenterit olarak anılan bağırsak enfeksiyonu son derece yaygın bir hastalıktır ve belirtileri de hemen fark edilir. Vakit kaybetmeden de doktora görünmek gerekir.
Viral enfeksiyonlar, parazitler, bakteriler başlıkları altında incelenen bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir. Genel olarak kirlenmiş olan su ya da yiyecekler aracılığı ile vücuda giren virüsler, bakteriler ya da parazitler bağırsak enfeksiyonuna neden olur. Bağırsak enfeksiyonu şu durumlardan kaynaklı olarak oluşabilmektedir:
Genel olarak ağırsak enfeksiyonu belirtileri kendini şu durumlar ile gösterir:
Bağırsak enfeksiyonu bulaşıcı olan hastalıklardan biridir. Bu yüzden enfekte olmuş kişiye ait olan kişisel eşyaların kullanılmaması gerekir. Ayrıca enfeksiyona neden olan etkenler ile kontamine olmuş olan besinlerin tüketilmesi de ya da etken ile teması bulunmuş olan ellerin ağza götürülmesi de hastalığa yol açar.
Bağırsak enfeksiyonu bebeklerde ishal, ateş, halsizlik hali ya da iştah kaybı belirtileri ile kendini gösterir. Belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden bebek doktora götürülmeli ve doktorun uygun gördüğü tedavi yöntemine harfiyen uyulmalıdır.
Çok sık olarak görülen hastalıklardan biri olan bağırsak enfeksiyonu hastalığının önüne geçmek ya da meydana geldiğinde görülen semptomları kontrol altına almak mümkün olabilir. Bunun için uzmanların önerilerinden bazıları şunlardır:
Bir kişi bağırsak enfeksiyonuna yakalandığı zaman doktorun uygun gördüğü tedavi sürecinde bazı besinleri yemelidir. Böylece hastalığın belirtilerinin de önüne geçilebilir. Başat olarak gerekli görülen gıda sudur. Çünkü bu süreçte bol miktarda temiz su tüketilmeli, bu sayede de dehidrasyonun önüne geçilmelidir. Yenmesi önerilen besinlerden bazıları şunlardır:
Kefir