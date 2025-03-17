HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bağırsak enfeksiyonu neden olur? Bağırsak enfeksiyonu nasıl geçer?

Bağırsak enfeksiyonu neden olur? Bağırsak enfeksiyonu nasıl geçer?

Ferhan Petek Ferhan Petek
17.03.2025 15:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan vücudunda iç organlar çeşitli nedenlere bağlı olarak işlevlerini yerine getiremeyebilir ya da bazı hastalıklar meydana gelebilir. Bunlardan biri de çeşitli virüs parazit ya da bakteriler kaynaklı olarak oluşan bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığıdır.

Bağırsak enfeksiyonu neden olur? Bağırsak enfeksiyonu nasıl geçer?

İçindekiler

  • Bağırsak enfeksiyonu neden olur?
  • Bağırsak enfeksiyonu belirtileri nelerdir?
  • Bağırsak enfeksiyonu bulaşıcı mı?
  • Bağırsak enfeksiyonu nasıl geçer?
  • Bağırsak enfeksiyonunda ne yenir? Bağırsak enfeksiyonunda ne yemelidir?

Bağırsak enfeksiyonu hastalığı midede ya da bağırsaklarda birçok sayıda bakteri, parazit ve virüsün etki ettiği gastrointestinal sistemde yaşanan iltihaplanmadır. Bu hastalığa neden olan mikrobiyolojik ajanlar genel olarak su ya da besin yolu ile bulaşabilirler. Tıbbi adı ile gastroenterit olarak anılan bağırsak enfeksiyonu son derece yaygın bir hastalıktır ve belirtileri de hemen fark edilir. Vakit kaybetmeden de doktora görünmek gerekir.

Bağırsak enfeksiyonu neden olur?

Viral enfeksiyonlar, parazitler, bakteriler başlıkları altında incelenen bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir. Genel olarak kirlenmiş olan su ya da yiyecekler aracılığı ile vücuda giren virüsler, bakteriler ya da parazitler bağırsak enfeksiyonuna neden olur. Bağırsak enfeksiyonu şu durumlardan kaynaklı olarak oluşabilmektedir:

  • Ellerin yeterince ve düzenli olarak yıkanmaması
  • Et ve benzeri besinlerin yeteri kadar pişirilmemesi ve çiğ tüketilmesi
  • Sebzelerin ve meyvelerin yeterince yıkanmadan yenmesi
  • Tüketilen suyun kirli olması
  • Bozulmuş olan besinlerin tüketilmesi
  • Enfekte olmuş olan kişilere ait havlu ve benzeri kişisel eşyaların kullanılması
  • Bağırsaktaki mikroflora dengesinin bozulması

Bağırsak enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

Genel olarak ağırsak enfeksiyonu belirtileri kendini şu durumlar ile gösterir:

  • Ani olarak başlayan çok sıvı ishal durumu
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • Ateş
  • Karında kramp
  • Karın ağrısı
  • Halsizlik
  • Dışkıda kan ya da mukus görülmesi
  • İştahlanma
  • Kilo kaybı
  • Susuzluk hissi ve çok susama

Bağırsak enfeksiyonu bulaşıcı mı?

Bağırsak enfeksiyonu bulaşıcı olan hastalıklardan biridir. Bu yüzden enfekte olmuş kişiye ait olan kişisel eşyaların kullanılmaması gerekir. Ayrıca enfeksiyona neden olan etkenler ile kontamine olmuş olan besinlerin tüketilmesi de ya da etken ile teması bulunmuş olan ellerin ağza götürülmesi de hastalığa yol açar.

Bağırsak enfeksiyonu bebeklerde ishal, ateş, halsizlik hali ya da iştah kaybı belirtileri ile kendini gösterir. Belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden bebek doktora götürülmeli ve doktorun uygun gördüğü tedavi yöntemine harfiyen uyulmalıdır.

Bağırsak enfeksiyonu nasıl geçer?

Çok sık olarak görülen hastalıklardan biri olan bağırsak enfeksiyonu hastalığının önüne geçmek ya da meydana geldiğinde görülen semptomları kontrol altına almak mümkün olabilir. Bunun için uzmanların önerilerinden bazıları şunlardır:

  • Bol su içerek dehidrasyonun önüne geçmek
  • Doktor onayı ile tuz, şeker ve su karışımından oluşan salin solüsyonu kullanmak
  • Yoğurt, kefir ya da ayran gibi probiyotik besinler tüketmek
  • Papatya çayı, nane ya da rezene gibi çaylar tüketmek
  • Sarımsaklı çay içmek
  • Limonlu su içmek
  • Ballı zencefil kökü suyu içmek

Bağırsak enfeksiyonunda ne yenir? Bağırsak enfeksiyonunda ne yemelidir?

Bir kişi bağırsak enfeksiyonuna yakalandığı zaman doktorun uygun gördüğü tedavi sürecinde bazı besinleri yemelidir. Böylece hastalığın belirtilerinin de önüne geçilebilir. Başat olarak gerekli görülen gıda sudur. Çünkü bu süreçte bol miktarda temiz su tüketilmeli, bu sayede de dehidrasyonun önüne geçilmelidir. Yenmesi önerilen besinlerden bazıları şunlardır:

  • Yağsız peynir ve yoğurt
  • Muz
  • Havuç
  • Yağsız çorba
  • Haşlanmış patates
  • Elma
  • Şeftali
  • Haşlanmış pirinç
  • Ayran

  • Kefir

    Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Valilik yeni kararı açıkladı: Pek çok yol trafiğe kapatıldı!Valilik yeni kararı açıkladı: Pek çok yol trafiğe kapatıldı!
Son dakika | Ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaktı! İstanbul'da Nevruz Bayramı kutlanıyorSon dakika | Ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaktı! İstanbul'da Nevruz Bayramı kutlanıyor
Anahtar Kelimeler:
enfeksiyon bağırsak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İBB soruşturmasında ses kaydı! Dosyaya girdi

İBB soruşturmasında ses kaydı! Dosyaya girdi

Terörist elebaşı Öcalan mesaj gönderemedi! DEM Parti: "Ziyaret talebimiz kabul edilmedi"

Terörist elebaşı Öcalan mesaj gönderemedi! DEM Parti: "Ziyaret talebimiz kabul edilmedi"

Nafaka davasını kazandı! Alacağı para...

Nafaka davasını kazandı! Alacağı para...

Kızını aylar sonra gösterdi! 'Tıpkı annesi'

Kızını aylar sonra gösterdi! 'Tıpkı annesi'

İsmail Saymaz için karar verildi

İsmail Saymaz için karar verildi

Meclis'teki gerginliğe hiç aldırış etmedi! Sosyal medya onu konuşuyor

Meclis'teki gerginliğe hiç aldırış etmedi! Sosyal medya onu konuşuyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.