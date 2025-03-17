Bağırsak enfeksiyonu neden olur? Bağırsak enfeksiyonu nasıl geçer?

Bağırsak enfeksiyonu hastalığı midede ya da bağırsaklarda birçok sayıda bakteri, parazit ve virüsün etki ettiği gastrointestinal sistemde yaşanan iltihaplanmadır. Bu hastalığa neden olan mikrobiyolojik ajanlar genel olarak su ya da besin yolu ile bulaşabilirler. Tıbbi adı ile gastroenterit olarak anılan bağırsak enfeksiyonu son derece yaygın bir hastalıktır ve belirtileri de hemen fark edilir. Vakit kaybetmeden de doktora görünmek gerekir.

Bağırsak enfeksiyonu neden olur?

Viral enfeksiyonlar, parazitler, bakteriler başlıkları altında incelenen bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir. Genel olarak kirlenmiş olan su ya da yiyecekler aracılığı ile vücuda giren virüsler, bakteriler ya da parazitler bağırsak enfeksiyonuna neden olur. Bağırsak enfeksiyonu şu durumlardan kaynaklı olarak oluşabilmektedir:

Ellerin yeterince ve düzenli olarak yıkanmaması

Et ve benzeri besinlerin yeteri kadar pişirilmemesi ve çiğ tüketilmesi

Sebzelerin ve meyvelerin yeterince yıkanmadan yenmesi

Tüketilen suyun kirli olması

Bozulmuş olan besinlerin tüketilmesi

Enfekte olmuş olan kişilere ait havlu ve benzeri kişisel eşyaların kullanılması

Bağırsaktaki mikroflora dengesinin bozulması

Bağırsak enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

Genel olarak ağırsak enfeksiyonu belirtileri kendini şu durumlar ile gösterir:

Ani olarak başlayan çok sıvı ishal durumu

Mide bulantısı

Kusma

Ateş

Karında kramp

Karın ağrısı

Halsizlik

Dışkıda kan ya da mukus görülmesi

İştahlanma

Kilo kaybı

Susuzluk hissi ve çok susama

Bağırsak enfeksiyonu bulaşıcı mı?

Bağırsak enfeksiyonu bulaşıcı olan hastalıklardan biridir. Bu yüzden enfekte olmuş kişiye ait olan kişisel eşyaların kullanılmaması gerekir. Ayrıca enfeksiyona neden olan etkenler ile kontamine olmuş olan besinlerin tüketilmesi de ya da etken ile teması bulunmuş olan ellerin ağza götürülmesi de hastalığa yol açar.

Bağırsak enfeksiyonu bebeklerde ishal, ateş, halsizlik hali ya da iştah kaybı belirtileri ile kendini gösterir. Belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden bebek doktora götürülmeli ve doktorun uygun gördüğü tedavi yöntemine harfiyen uyulmalıdır.

Bağırsak enfeksiyonu nasıl geçer?

Çok sık olarak görülen hastalıklardan biri olan bağırsak enfeksiyonu hastalığının önüne geçmek ya da meydana geldiğinde görülen semptomları kontrol altına almak mümkün olabilir. Bunun için uzmanların önerilerinden bazıları şunlardır:

Bol su içerek dehidrasyonun önüne geçmek

Doktor onayı ile tuz, şeker ve su karışımından oluşan salin solüsyonu kullanmak

Yoğurt, kefir ya da ayran gibi probiyotik besinler tüketmek

Papatya çayı, nane ya da rezene gibi çaylar tüketmek

Sarımsaklı çay içmek

Limonlu su içmek

Ballı zencefil kökü suyu içmek

Bağırsak enfeksiyonunda ne yenir? Bağırsak enfeksiyonunda ne yemelidir?

Bir kişi bağırsak enfeksiyonuna yakalandığı zaman doktorun uygun gördüğü tedavi sürecinde bazı besinleri yemelidir. Böylece hastalığın belirtilerinin de önüne geçilebilir. Başat olarak gerekli görülen gıda sudur. Çünkü bu süreçte bol miktarda temiz su tüketilmeli, bu sayede de dehidrasyonun önüne geçilmelidir. Yenmesi önerilen besinlerden bazıları şunlardır: