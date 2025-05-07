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Bahar Aksu son yolculuğuna uğurlandı: Teyzesi korkunç cinayetin sebebini açıkladı!

İstanbul'da eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Bahar Aksu, memleketi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı. Şişli'de eski eşi Rüstem Elibol tarafından sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu'nun Edirne'de kılınan cenaze namazı sonrası konuşan teyzesi Nesrin Arıkan, "Yıllarca tehdit edildi. Şiddet görüyordu, o yüzden 3 kere uzaklaştırma aldı. Babası zengin olduğu için peşini bırakmadı" dedi.

Bahar Aksu son yolculuğuna uğurlandı: Teyzesi korkunç cinayetin sebebini açıkladı!

İstanbul Şişli'de boşandığı eşi Rüstem Elibol tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürülen Bahar Aksu'nun teyzesi Nesrin Arıkan, kuzeninin yıllardır tehdit edildiğini söyledi.

"PSİKOPAT OLDUĞU BELLİYDİ"

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(TEYZE NESRİN ARIKAN)

Arıkan, "Yıllarca anlatmadı, hiç bir şeyini anlatmadı çünkü biz evlenmesine karşı çıktık. Çocuğu biliyorduk. Halinden belliydi psikopat olduğu. Karşı çıktık ama evlenmesin diye kızı kurtaramadık başını. Artık nasıl tehdit ettiyse evlendi nikah kıyıldı. Babası ev aldı. Her şeyini babası yaptı. Ama psikopat yaptı yapacağını.

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Sonra ayrıldı. Ayrıldıktan sonra da izini kaybetmek için gitmediği yer kalmadı ama kaybettiremedi. Tehdit vardı. 5 defa şikayeti var emniyette. Uzaklaştırması var. İdam edilmesini, herkese örnek olmasını, kimsenin bir daha cesaret edememesini istiyorum.

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Biz evlenmesine razı gelmediğimiz için tehditleri söylemiyordu. Darp olayları oluyordu. En son olduğunda kız ayrılmaya karar verdi. 4-5 yer değiştirdi. İzini kaybettirmek için ama telefonlar yüzünden yerini tespit etmiş" ifadelerini kullandı.

"BABASI ZENGİN OLDUĞU İÇİN BIRAKMADI"

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Babasının genel durumu iyi olduğu için kızın peşini bırakmadığını belirten teyze Arıkan, "Babası İngiliz; yurt dışında kaldığı için maddi durumu iyi olduğu için imkanları kaybetmemek için peşini bırakmadı. Ağır ceza ile cezalandırılsın" dedi.

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İş arkadaşı Sami Aron ise, "Herhangi bir anormallik yoktu. 6-7 aydır birlikte çalışıyorduk. Tehdit, korku, endişe yoktu. İşini yapıp evine giden bir insandı" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şişli
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