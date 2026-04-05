Bahar dalları yine donacak! Balkanlardan çok fena geliyor: Uyarı yağdı

Türkiye genelinde sıcaklıklar hafta ortasından itibaren hızla düşecek. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili olacak. Doğu Anadolu’da kar, birçok bölgede sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer çığ ve zirai don riskine karşı uyarıda bulundu.

Çiğdem Berfin Sevinç

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren sert düşüşe geçiyor. Meteoroloji verilerine göre, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili olacak.

SICAKLIKLAR ÇARŞAMBADAN SONRA DÜŞÜYOR

Haftanın ilk günlerinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Özellikle İstanbul ve İzmir’de sıcaklıkların 17-21 derece arasında olması bekleniyor. Batı bölgelerde parçalı bulutlu hava görülürken, bazı iç ve doğu kesimlerde yerel sağanaklar etkili olacak.

SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Çarşamba günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, Marmara’dan başlayarak tüm yurda yayılacak. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 4 ila 8 derece düşeceği tahmin ediliyor.

ANKARA’DA SICAKLIK 0 DERECEYE KADAR İNECEK

Soğuk hava dalgasının etkisi özellikle perşembe ve cuma günleri hissedilecek. Başkent Ankara’da sıcaklığın gündüz 9 dereceye, gece saatlerinde ise 0 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

DOĞU’DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Sıcaklık düşüşüyle birlikte yağışlar da şekil değiştirecek. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Batı ve güney kıyılarında ise yağışların sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.

ÇIĞ VE DON UYARISI

Yetkililer, Doğu Anadolu’da çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Ayrıca ani sıcaklık düşüşleri nedeniyle zirai don riski ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Balkanlar bahar soğuk hava dalgası
zirai tedbiri ciftci nasıl alacakki tarım bakanlığı destek olsun
