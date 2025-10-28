HABER

Bahar Feyzan'dan deprem bölgelerindeki çalışmalarla ilgili dikkat çeken yorum: "Adam yapmış"

Gazeteci Bahar Feyzan, 6 Şubat depremlerinin ardından depremden etkilenen illerde yapılan çalışmalara değindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kendisini bu işe adadığını söyleyen Feyzan, "Adam yapmış, yapmadı deyip yalan mı söyleyeyim?" dedi. Feyzan ayrıca deprem konutlarının olduğu bölgelerden AK Parti'nin çok oy alacağını aktardı.

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Depremden etkilenen illerin tekrar ayağa kaldırılması için şehir planlamaları yapılırken, depremzedeler için de yeni konutlar inşa edildi.

"ADAM YAPMIŞ"

Gazeteci Bahar Feyzan ise konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Feyzan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kendisini bu işe adadığını aktardı ve "Adam yapmış, yapmayı deyip yalan mı söyleyeyim?" şeklinde konuştu.

"AK PARTİ'YE ÇOK FAZLA OY ÇIKACAĞINI SÖYLEMEM LAZIM"

Önümüzdeki seçimler için de yorum yapan Feyzan, "Özellikle deprem konutlarının olduğu bölgelerde AK Parti'ye çok fazla oy çıkacağını söylemem lazım" dedi.

