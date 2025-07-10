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Bahçe sulama kavgasında komşu çifti pompalı tüfekle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Kırşehir'de bahçe sulama nedeniyle çıkan tartışmada Mustafa Keleş’in pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Musa Şen (67) öldü, eşi Nezahat Şen (65) ise ağır yaraladı.

Bahçe sulama kavgasında komşu çifti pompalı tüfekle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Begüm Özkaynak

Olay, saat 19.30 sıralarında Kırşehir'in Özbağ kasabası Kışlapınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bahçeleri bitişik olan Mustafa Keleş ile komşusu Musa Şen arasında uzun süredir bahçe sulama meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyor. Taraflar arasında yeniden yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Mustafa Keleş evine giderek pompalı tüfeğini aldı. Ardından tekrar olay yerine gelen Keleş, komşusu Musa Şen ile eşi Nezaket Şen’e ateş açtı.

Bahçe sulama kavgasında komşu çifti pompalı tüfekle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı 1

OLAYDA KULLANILAN POMPALI TÜFEĞE EL KONULDU

Silah sesleri endişe yaratırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Musa Şen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nezaket Şen ise sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mustafa Keleş, olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayda kullanılan pompalı tüfeğe el konuldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir pompalı tüfek
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