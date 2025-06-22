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Bahçede yakılan ateş 2 ev ve 1 metruk binayı kül etti

Burdur merkeze bağlı İğdeli köyünde bahçede yakılan ateşine evlere sıçraması sonucu biri metruk 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bahçede yakılan ateş 2 ev ve 1 metruk binayı kül etti
Begüm Özkaynak

Yangın, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı İğdeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçede yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması sonucu alevler Emine Gül ve Ramazan Gül’e ait evlere sıçradı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye Burdur, Kemer, Karamanlı, Büğdüz köyü itfaiyeleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

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CAN KAYBI YAŞANMADI

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken 2 ev ve 1 metruk bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Burdur metruk bina
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