HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bahçede yakılan ateşin üzerine düşen bebek yaralandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, bahçede yakılan ateşin üzerine düşen Mahmud A. (1,5), yaralandı.

Bahçede yakılan ateşin üzerine düşen bebek yaralandı

Olay, saat 12.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Kümeevler bölgesindeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Amel A. (25) ve Muhammed A. (27) çiftinin çocukları Mahmud A., bahçede oyun oynadığı sırada, çöpler için yakılan ateşin üzerine düştü. Ailesinin özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdüğü bebeğin, vücudunun ve yüzünün çeşitli yerlerinde 2’nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen bebek yanık ünitesinde tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ChatGPT'nin geliştiricisinden Google Chrome'a rakip!ChatGPT'nin geliştiricisinden Google Chrome'a rakip!
Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendiÇeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.