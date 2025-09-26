HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bahçede yangında, meyve ağaçları zarar gördü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kadın çöpleri yakmak isterken yangın çıktı. Meyve ağaçları yangında zarar gördü

Bahçede yangında, meyve ağaçları zarar gördü

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, bir kadın bahçesindeki çöpleri yakmak istedi. Bu sırada rüzgar alevlerin yayılmasına yol açtı. Yangın, kısa sürede çevredeki bahçelere sıçradı.

Olay, saat 13.45 sıralarında Tecde Mahallesi'nde gerçekleşti. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almayı başardı. Zarar gören çok sayıda meyve ağacı oldu. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bahçede yangında, meyve ağaçları zarar gördü 1

Bahçede yangında, meyve ağaçları zarar gördü 2

Bahçede yangında, meyve ağaçları zarar gördü 3

Bahçede yangında, meyve ağaçları zarar gördü 4

Bahçede yangında, meyve ağaçları zarar gördü 5

![Malatya Yeşilyurt'ta bahçede yangın, meyve ağaçları zarar gördü](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/21446348/640xauto.jpgBu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kesinleşmiş hapis cezası vardı! Muğla'da FETÖ hükümlüsü yakalandıKesinleşmiş hapis cezası vardı! Muğla'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiBUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Anahtar Kelimeler:
yangın Malatya Yeşilyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.