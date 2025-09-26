Bahçede yangında, meyve ağaçları zarar gördü

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, bir kadın bahçesindeki çöpleri yakmak istedi. Bu sırada rüzgar alevlerin yayılmasına yol açtı. Yangın, kısa sürede çevredeki bahçelere sıçradı.

Olay, saat 13.45 sıralarında Tecde Mahallesi'nde gerçekleşti. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almayı başardı. Zarar gören çok sayıda meyve ağacı oldu. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

![Malatya Yeşilyurt'ta bahçede yangın, meyve ağaçları zarar gördü](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/21446348/640xauto.jpg