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Bahçedeki köpek uyuşturucu iğne atıldıktan sonra öldü! Sahibi belediyeden şikayetçi oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.03.2025 12:58
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Sakarya’da Sema Peker’in evlerinin bahçesindeki köpeği, belediye ekiplerinin attığı uyuşturucu iğne sonrası öldü. Peker şikayetçi olurken, belediye yetkilileri köpeğin ölümünün uyuşturucu iğnenin yan etkisinden kaynaklandığını öne sürdü.

Bahçedeki köpek uyuşturucu iğne atıldıktan sonra öldü! Sahibi belediyeden şikayetçi oldu

Olay, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi 7057’nci Sokak’ta meydana geldi. Belediye ekipleri, Havva Peker’e ait evin bahçesinde yaşayan Kangal cinsi köpeğe uyuşturucu iğne attı. Ancak bir süre sonra köpek, can çekişip öldü. Aile, polise şikayetçi oldu.

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“BİZE HABER BİLE VERMEDEN BAHÇEMİZE GİRDİLER"

Köpeğin sahibi Sema Peker, “Bize haber bile vermeden bahçemize girdiler. Çıkarken ellerinde iğne tabancası ve eldivenle yakaladık. Böyle belediyecilik olmaz. Köpeğimin çipi, kimliği her şeyi vardı. Resmen cinayet işlediler" dedi.

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"YAZIK, GÜNAH DEĞİL Mİ? BU NASIL BİR HUKUK?"

Köpeğin başında gözyaşı döken Peker’in annesi Havva Peker ise “Kapıdan çıkarken yakaladım. Ellerinde bir şey vardı ama anlayamadım. Bir anda köpeğim yere yığıldı. Yazık, günah değil mi? Bu nasıl bir hukuk? Evime girip köpeğimi öldürdüler” diye konuştu.

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AÇIKLAMA KAN DONDURDU

Şikayet üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Akyazı Belediyesi yetkilileri, "Şikayet ile bölgeye gittik. Öldürme amacı yoktu. Bazen böyle damar veya karın boşluğuna denk gelirse bu şekilde yan etki yapıyor" açıklamasında bulundu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Akyazı köpek
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