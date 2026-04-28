Bahçeli'den Avrupa'ya sert çıkış: "Bu sözler kaza sayılamaz; iki yüzlülük!"

MHP lideri Devlet Bahçeli, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Türkiye açıklamasına sert tepki göstererek "Bu sözler kaza sayılamaz; çifte standardın, kibrin göstergesidir" dedi.

Mehmet Hazar Gönüllü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kerkük'te Türkmen vali seçilmesine değinirken "Kerkük'ün eski günlerine yeniden dönmesini sağlayacak adımlar atılmalı" ifadelerini kullanan Bahçeli, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye açıklamasına sert sözlerle yüklendi.

"SİYASAL FAY HATLARI SERTLEŞİYOR"

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

  • Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor. Jeopolitik zemin kayıyor. Sınırlar sabit görünse de tehditler değişiyor. Siyasal fay hatları daha da sertleşiyor.

"TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ AYAKTADIR"

  • MHP hedeften sapmamışların son sığınağıdır. Bugün Türk dünyası yeniden toparlanıyorsa önümüzde yeni bir safha açılmış demektir. Türk milliyetçiliği ayaktadır, devletini, milletini sahipsiz bırakmayacaktır.

'KERKÜK' MESAJLARI

  • Kerkük'te Türkmen vali dönüm noktasıdır. Türkmen soydaşlarımız emanettir. Türkmenlerin sesini duyuyoruz. Kerkük bir daha pazarlık masalarına konu olmayacak. Arzumuz Kerkük'ün Irak'ın egemenliği altında müreffeh bir şehir olarak güçlenmesidir. Irak ile ilişkiler genişletilmelidir. Türkiye için Kerkük birlikte yaşamanın sembolüdür. Kerkük'ün eski günlerine yeniden dönmesini sağlayacak adımlar atılmalı.

AB'NİN 'TÜRKİYE' AÇIKLAMASINA TEPKİ

  • AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye açıklaması gerçeklikten kopuk, çifte standartlıdır, kibrin göstergesidir. Sözleri kaza sayılamaz. Bu tavır ortaklık dili üretemez.
  • Avrupa Türkiye'nin ilişkilerine karar veremez. Türkiye merkezi bir hakikattir, Avrupa Birliği bununla yüzleşsin. Avrupa Türkiye'siz yapamaz; güvenlikte, enerjide, ulaştırmada, bölgesel dengeyi kurarken Türkiye'siz yapamaz.

NE OLMUŞTU?

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarması gerektiğini, aksi takdirde kıtanın Rus, Türk ya da Çin nüfuzuna girebileceğini" ileri sürmüştü.

Bu sözler Türkiye'de tepki uyandırırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Gerekli iletişim sağlandı. Sanıyorum hallettik, düzelttik." demişti.

AB Komisyonundan Leyen'in sözleri hakkında daha sonra yapılan açıklamada "Türkiye, aday ülke olarak bulunduğu bölgede ek bir sorumluluğa sahip ve etkisini göz ardı etmiyoruz." denmişti.

