Bahçeli'den erken seçim çıkışı! "Ateş çemberi" vurgusu dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, tv100 kanalına açıklamalarda bulundu. Suriye’de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, "Suriye’nin toprak bütünlüğü bakımından gelişmeler olumludur. Suriye’de şimdiye kadar olanlar Türkiye için müspet. SDG/YPG Suriye’den tamamen sökülüp atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"TERÖRE AYRILAN KAYNAKLARIN REFAH VE YATIRIMA YÖNELMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTA"

Türkiye’nin geleceği açısından güvenliğin temel bir öncelik olduğuna dikkati çeken Bahçeli, barış ortamının sağlanmasının ekonomik gelişmeye de katkı sunacağını belirtti. Bahçeli, "Milletimizin huzuru ve devletimizin güçlenmesi için teröre ayrılan kaynakların refah ve yatırıma yönelmesi büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

"DEM PARTİ'YLE TOKALAŞMAM ANLIKTI"

DEM Partili vekillerle tokalaşması hakkında gelen soruya cevap veren Bahçeli, şunları kaydetti:

"DEM Parti ile tokalaşmama dair pek çok yorum yapıldı. O tokalaşma anlıktı. Cumhurbaşkanımız konuşmasını yaptıktan sonra şöyle bir Genel Kurul salonuna baktım. Bizim milletvekili arkadaşlarımız ve AK Partililer alkışlıyordu ancak muhalefet sadece bakıyordu. O esnada Türkiye için bir adım gerekiyordu. Gidip DEM Partililer ile tokalaştım. Aralarında yakınını kaybeden bir vekil de vardı, kendisine başsağlığı diledim. Şaşırdılar."

'ERKEN SEÇİM' AÇIKLAMASI

Bu süreçte erken seçimin mümkün olmadığını söyleyen Bahçeli, "Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir. Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir" dedi.

"CHP, 4 S'YE SIKIŞIP KALDI"

Bahçeli, CHP için "CHP için son dönemde 4 'S' var. Buraya sıkışıp kaldılar. CHP'nin formülü bu; Söğütözü, Silivri, Saraçhane, sosyal medya..." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 'NEDEN KUDÜS'Ü FETHEDEN BEŞİNCİ LİDER OLMUYORSUNUZ' DEDİM"

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı Kudüs teklifine ilişkin şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı 'Dünya 5'ten büyüktür' diyor. Ona şunu söyledim; 'Hz. Ömer Kudüs'ü fethetti, Selahattin Eyyubi Kudüs'ü fethetti, Yavuz Sultan Selim Kudüs'ü fethetti, Abdülhamit Kudüs'ü ihya etti. Bu dört isim Kudüs için önemlidir ve semboldür. Neden siz beşinci olmuyorsunuz?' Tarihte Şam ve Kudüs'ün fetihleri arasında bağ vardır. Şam'ı fetheden mutlaka Kudüs'ü fethetmiştir. Bölgede insanlar güvenecekleri güçlü bir lider arıyor."