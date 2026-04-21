Bahçeli'den 'okul saldırıları' çıkışı: "Çocuklarımız sanal dünyada yitip gidiyor"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"OKUL SALDIRILARI ÇOK YÖNLÜ ELE ALINMALI"
Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:
- Eğitim milli beka meselesidir, hayati bir merhaledir; kısır polemiklerin konusu değildir.
- Okul saldırıları çok yönlü ele alınmalı. Yalnız bir asayiş dosyası olarak ele alınamaz, sığ ve yüzeysel değerlendirmelerle geçiştirilemez.
"SİNSİCE YAYGINLAŞIYOR"
- Sosyal medya platformlarındaki saldırgan dil, akran zorbalığı, mesajlaşma uygulamaları ve oyunlar içinde sinsice yaygınlaşması çocuklarımıza zarar vermektedir.
- Evlatlarımızın ekran süreleri arttı. Sosyal medyadaki saldırgan dile maruz kalıyorlar. Geleceğimiz dijital kuşatma altında. Çocuklarımız sanal dünyada yitip gitmektedir. Mesele derindedir, vahim ve geniştir.
'ARA SEÇİM' RESTİ
- Seçim oyuncak değildir. Ara formüllere mahal verilmeyecektir. Ara seçimle suları bulandırmak aklı felce uğratmaktır. Milli iradeyi istismar siyasetine kurban etmeyiz.
