HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bahçeli'den 'okul saldırıları' çıkışı: "Çocuklarımız sanal dünyada yitip gidiyor"

MHP lideri Bahçeli, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları üzerinden video oyunlar ve sosyal medyaya yönelik mesaj verip "Geleceğimiz dijital kuşatma altında. Çocuklarımız sanal dünyada yitip gitmekte" dedi.

Mehmet Hazar Gönüllü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"OKUL SALDIRILARI ÇOK YÖNLÜ ELE ALINMALI"

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:

  • Eğitim milli beka meselesidir, hayati bir merhaledir; kısır polemiklerin konusu değildir.
  • Okul saldırıları çok yönlü ele alınmalı. Yalnız bir asayiş dosyası olarak ele alınamaz, sığ ve yüzeysel değerlendirmelerle geçiştirilemez.

"SİNSİCE YAYGINLAŞIYOR"

  • Sosyal medya platformlarındaki saldırgan dil, akran zorbalığı, mesajlaşma uygulamaları ve oyunlar içinde sinsice yaygınlaşması çocuklarımıza zarar vermektedir.
  • Evlatlarımızın ekran süreleri arttı. Sosyal medyadaki saldırgan dile maruz kalıyorlar. Geleceğimiz dijital kuşatma altında. Çocuklarımız sanal dünyada yitip gitmektedir. Mesele derindedir, vahim ve geniştir.

'ARA SEÇİM' RESTİ

  • Seçim oyuncak değildir. Ara formüllere mahal verilmeyecektir. Ara seçimle suları bulandırmak aklı felce uğratmaktır. Milli iradeyi istismar siyasetine kurban etmeyiz.
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.