HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bahçeli, "Gerekirse ben giderim" demişti! 'İmralı' çıkışına Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt: "Salın gitsin"

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan komisyonun İmralı'ya gidip gitmeyeceği tartışma konusu olmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bahçeli, İmralı'ya kendisinin gidebileceğini söyleyerek, "Dava arkadaşlarım, İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?" dedi. Bahçeli'ye İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt geldi. Dervişoğlu, "Salın gitsin" dedi.

Bahçeli, "Gerekirse ben giderim" demişti! 'İmralı' çıkışına Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt: "Salın gitsin"
Melih Kadir Yılmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında dikkat çeken bir çıkış yaptı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyonun İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerektiğini aktaran Bahçeli şunları söyledi:

Bahçeli, "Gerekirse ben giderim" demişti! İmralı çıkışına Müsavat Dervişoğlu ndan yanıt: "Salın gitsin" 1

"İMRALI'YA GİTMEME İZİN VERİYOR MUSUNUZ?"

"İmralı'ya gidecek heyetin teşekkül ve tespitinin yapılması da muhtemel. Günlerdir süregelen tartışmalara bir nokta koyulmalı. İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin hiçbir manası olmaz. Sürecin asıl muhataplarından biriyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak? Komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa açık açık söylüyorum, alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten, karşı karşıya gelmekten imtina etmem, gocunmam, çekinmem. Dava arkadaşlarım, İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?"

Bahçeli, "Gerekirse ben giderim" demişti! İmralı çıkışına Müsavat Dervişoğlu ndan yanıt: "Salın gitsin" 2

"SALIN GİTSİN"

Bahçeli'nin bu sözler kısa sürede gündem olurken konuyla ilgili olarak İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama geldi.

Bahçeli, "Gerekirse ben giderim" demişti! İmralı çıkışına Müsavat Dervişoğlu ndan yanıt: "Salın gitsin" 3

Dervişoğlu, Bahçeli'nin İmralı çıkışına, "Salın gitsin" diyerek yanıt verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırklareli’nde yerli ve milli yulaf çeşitleri yaygınlaştırılacakKırklareli’nde yerli ve milli yulaf çeşitleri yaygınlaştırılacak
Çocuğun ölümüne neden olan sürücünün ehliyetine daha önce el konulmuşÇocuğun ölümüne neden olan sürücünün ehliyetine daha önce el konulmuş

Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası Devlet Bahçeli MHP İYİ Parti müsavat dervişoğlu Terörsüz Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.