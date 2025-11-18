Bahçeli, "Gerekirse ben giderim" demişti! 'İmralı' çıkışına Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt: "Salın gitsin"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında dikkat çeken bir çıkış yaptı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyonun İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerektiğini aktaran Bahçeli şunları söyledi:

"İMRALI'YA GİTMEME İZİN VERİYOR MUSUNUZ?"

"İmralı'ya gidecek heyetin teşekkül ve tespitinin yapılması da muhtemel. Günlerdir süregelen tartışmalara bir nokta koyulmalı. İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin hiçbir manası olmaz. Sürecin asıl muhataplarından biriyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak? Komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa açık açık söylüyorum, alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten, karşı karşıya gelmekten imtina etmem, gocunmam, çekinmem. Dava arkadaşlarım, İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?"

"SALIN GİTSİN"

Bahçeli'nin bu sözler kısa sürede gündem olurken konuyla ilgili olarak İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama geldi.

Dervişoğlu, Bahçeli'nin İmralı çıkışına, "Salın gitsin" diyerek yanıt verdi.