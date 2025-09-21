HABER

MHP lideri Bahçeli gündeme getirmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRÇ ittifakıyla ilgili ilk yorum: "Hayırlısı olsun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Zirvesi için gittiği ABD'de önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki günlerde dile getirdiği TRÇ (Türkiye, Rusya ve Çin) İttifakı önerisiyle ilgili ilk kez konuştu.

Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TSİ 20.30'da "TRK" uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi. Erdoğan'ın ABD'deki ilk durağı New York'taki Türkevi oldu.

BAHÇELİ'NİN TRÇ İTTİFAKI ÖNERİSİYLE İLİGLİ İLK KEZ KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'ne giriş yapmadan önce bir basın mensubunun sorularını yanıtladı. Erdoğan, burada Bahçeli'nin Rusya'nın ve Türkiye'nin de içinde olduğu ittifak çağrısı ile ilgili ilk kez konuştu.

ERDOĞAN: "HAYIRLISI OLSUN"

Basın mensuplarının Bahçeli'nin önerdiği TRÇ ittifakı hakkındaki sorusuna Erdoğan "Hayırlısı olsun" yanıtını verdi.

DEVLET BAHÇELİ'NİN TRÇ İTTİFAKI ÖNERİSİ GÜNDEM OLMUŞTU

MHP Genel Bahçeli, önceki günlerde dile getirdiği TRÇ İttifakı önerisiyle gündeme gelmişti. Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı; "ABD ve İsrail’in oluşturduğu küresel şer koalisyonuna karşı önerisini şöyle açıkladı: “Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek ‘TRÇ’ ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir.”

ERDOĞAN, 23 EYLÜL'DE BM GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna 23 Eylül Salı günü 15'inci kez hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasında Filistin meselesine geniş yer ayırması bekleniyor.

25 EYLÜL'DE DONALD TRUMP'LA BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası yaptığı açılamada, "25 Eylül'de bir araya geleceğiz. Görüşmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BMGK'daki konuşma için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Görüşmede F-16 ve F-35 konuları başta olmak üzere bölgesel konuların da masada olması bekleniyor.

