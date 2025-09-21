Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'de konuşma üzere ABD'de: Türkevi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TSİ 20.30'da "TRK" uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi. Erdoğan'ın ABD'deki ilk durağı New York'taki Türkevi oldu. Burada yoğun bir ilgi ile karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TRUMP İLE GÖRÜŞMEMİZ BÖLGEYİ İLGİLENDİRİYOR"

Erdoğan, Trump ile yapacağı görüşmeyle ilgili bir soruya, "Trump ile görüşmemiz bölgeyi ilgilendiriyor, Ortadoğu'da atılacak her adım bizim için hayati önemde" ifadeleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.

İLK DURAK NEW TORK'TAKİ TÜRKEVİ OLDU

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı New York'taki Türkevi oldu. Erdoğan, Türkevi önünde kendisini bekleyen kalabalık grupla sohbet etti. Erdoğan, burada kendisini bekleyen heyetle selamlaştıktan sonra Türkevi'ne giriş yaptı.

ERDOĞAN, 23 EYLÜL'DE BM GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna 23 Eylül Salı günü 15'inci kez hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasında Filistin meselesine geniş yer ayırması bekleniyor.

25 EYLÜL'DE DONALD TRUMP'LA BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası yaptığı açılamada, "25 Eylül'de bir araya geleceğiz. Görüşmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BMGK'daki konuşma için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Beyaz Saray'da bir araya gelecek. görüşmede F-16 ve F-35 gibi birçok konunun masada olması bekleniyor.